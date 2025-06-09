С 1 сентября 2025 года в Казахстане начнёт действовать новый Стандарт школьного питания и типовое меню, разработанные совместно с Министерством просвещения, Казахской академией питания, ЮНИСЕФ и ВОЗ, передаёт BAQ.KZ.

Главное нововведение — учёт диетических особенностей детей с такими заболеваниями, как сахарный диабет, пищевая аллергия, целиакия, лактозная недостаточность и другими. Меню составлено с учётом возраста, сезонности и калорийности, а также условий школ, где отсутствуют пищеблоки.

"Меню направлено на формирование единых подходов к организации школьного питания. Существенно снижено содержание сахара, соли и жиров, исключены ненатуральные и вредные продукты. Увеличена доля свежих овощей, фруктов и натуральной еды", — сообщила заместитель председателя Комитета санитарно-эпидемиологического контроля Роза Кожапова на совещании в Мангистауской области.

Для малокомплектных школ без пищеблоков предусмотрены ланч-пакеты с горячим бутербродом, кисломолочным продуктом, сезонным фруктом и напитком (молоко, кефир или настой из шиповника и сухофруктов).

Сейчас проходит онлайн-обучение для школьных администраторов, медработников и поставщиков питания.

Вскоре планируется подготовка сотрудников дошкольных учреждений. Меню опубликовано на сайте Комитета санитарно-эпидконтроля и направлено в Министерство просвещения для информирования управлений образования и бизнеса.

Ранее сообщалось, что Министерство здравоохранения РК завершило масштабную проверку 66 школьных столовых в Мангистауской области. В 65 из них зафиксированы грубые нарушения санитарно-эпидемиологических требований.