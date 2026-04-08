Скандал в СОБР в Атырау: МВД начало служебную проверку

В Атырау разгорелся скандал в спецподразделении СОБР — МВД подтвердило нарушения дисциплины и начало служебную проверку.

Сегодня 2026, 13:00
АВТОР
Подпишитесь на наш
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
кадр из видео Сегодня 2026, 13:00
Сегодня 2026, 13:00
152
Фото: кадр из видео

В Атырау проводится служебная проверка после конфликта в спецподразделении СОБР: МВД подтвердило нарушение служебной дисциплины одним из сотрудников и начало разбирательство в отношении руководства подразделения. Поводом стали жалобы бойцов на грубое обращение, нецензурную лексику и применение силы, передает корреспондента BAQ.KZ.

В ведомстве на официальный запрос BAQ.KZ сообщили, что факт нарушения служебной дисциплины со стороны одного из сотрудников СОБР подтвердился. Он уже привлечён к дисциплинарной ответственности.

Кроме того, в отношении действий руководства подразделения также начата отдельная служебная проверка — речь идёт о возможных фактах неэтичного поведения.

«Все обстоятельства по данному делу всесторонне изучаются. По итогам проверки будет дана соответствующая правовая оценка», — сообщили в МВД.

Напомним, ранее сотрудники СОБР в Атырау заявили о нарушениях со стороны руководства. По их словам, имели место случаи грубого обращения, нецензурной лексики и применения силы. В связи с этим они обратились с официальной жалобой в руководство МВД и департамент собственной безопасности.

В настоящее время проверка продолжается. По её итогам будет принято окончательное решение.

Также сообщалось, что председатель одного из комитетов МВД Данияр Мейрхан был отстранён от должности на время проверки.

Самое читаемое

Наверх