В Атырау проводится служебная проверка после конфликта в спецподразделении СОБР: МВД подтвердило нарушение служебной дисциплины одним из сотрудников и начало разбирательство в отношении руководства подразделения. Поводом стали жалобы бойцов на грубое обращение, нецензурную лексику и применение силы, передает корреспондента BAQ.KZ.

В ведомстве на официальный запрос BAQ.KZ сообщили, что факт нарушения служебной дисциплины со стороны одного из сотрудников СОБР подтвердился. Он уже привлечён к дисциплинарной ответственности.

Кроме того, в отношении действий руководства подразделения также начата отдельная служебная проверка — речь идёт о возможных фактах неэтичного поведения.

«Все обстоятельства по данному делу всесторонне изучаются. По итогам проверки будет дана соответствующая правовая оценка», — сообщили в МВД.

Напомним, ранее сотрудники СОБР в Атырау заявили о нарушениях со стороны руководства. По их словам, имели место случаи грубого обращения, нецензурной лексики и применения силы. В связи с этим они обратились с официальной жалобой в руководство МВД и департамент собственной безопасности.

В настоящее время проверка продолжается. По её итогам будет принято окончательное решение.

Также сообщалось, что председатель одного из комитетов МВД Данияр Мейрхан был отстранён от должности на время проверки.