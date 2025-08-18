На въезде к озеру Иссык в Алматинской области убрали незаконно установленные шлагбаумы. Об этом сообщает акимат региона, передает BAQ.KZ.

Поводом стали многочисленные жалобы туристов на взимание платы за въезд. Ранее отдыхающие сообщали, что на подъезде к озеру компания ТОО "Хабель" устанавливала шлагбаум и брала деньги с посетителей и автотранспорта.

В акимате подчеркнули, что согласно договору доверительного управления с ТОО "Хабель" взимание платы с туристов не предусмотрено. Такие действия выходят за рамки полномочий управляющей компании и нарушают условия соглашения.

Оплата за въезд автомобилей возможна только на территории Иле-Алатауского национального парка и исключительно в рамках действующего законодательства.