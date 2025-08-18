Скандал вокруг Иссыка: незаконные шлагбаумы на въезде к озеру демонтированы
Теперь въезд к озеру Иссык снова свободный.
На въезде к озеру Иссык в Алматинской области убрали незаконно установленные шлагбаумы. Об этом сообщает акимат региона, передает BAQ.KZ.
Поводом стали многочисленные жалобы туристов на взимание платы за въезд. Ранее отдыхающие сообщали, что на подъезде к озеру компания ТОО "Хабель" устанавливала шлагбаум и брала деньги с посетителей и автотранспорта.
В акимате подчеркнули, что согласно договору доверительного управления с ТОО "Хабель" взимание платы с туристов не предусмотрено. Такие действия выходят за рамки полномочий управляющей компании и нарушают условия соглашения.
Оплата за въезд автомобилей возможна только на территории Иле-Алатауского национального парка и исключительно в рамках действующего законодательства.
"Акимат области направил ТОО "Хабель" уведомление о прекращении незаконного взимания платы и демонтаже установленных шлагбаумов. С 17 августа они были сняты", — отметили в пресс-службе.
