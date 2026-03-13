Сколько биткоинов стоит квартира в Казахстане
По расчетам аналитиков, Казахстан мог бы войти в число государств с самой доступной недвижимостью для криптоинвесторов.
Сегодня 2026, 12:15
129Фото: shutterstock
Стоимость квартиры в Казахстане в пересчете на биткоины (BTC) составляет меньше одного BTC. По расчетам аналитиков, квартира площадью около 50 квадратных метров обошлась бы примерно в 0,9 биткоина, передает BAQ.kz со ссылкой на исследование портала Ranking.kz.
Сколько биткоинов стоит квартира
Для оценки использовались данные о стоимости квадратного метра жилья в разных странах, опубликованные международной платформой Numbeo. На основе этих данных аналитики рассчитали цену квартиры площадью 50 кв. м и перевели ее в биткоины по текущему курсу.
В результате выяснилось, что квартира в Казахстане могла бы стоить менее одного BTC - около 0,9 биткоина.
Если бы такие расчеты использовались для международного сравнения, Казахстан занял бы 11-е место среди стран с самой доступной недвижимостью для владельцев криптовалюты.
Для сравнения:
- Россия - около 1,7 BTC
- Узбекистан - 1,3 BTC
- Беларусь - 1,2 BTC
- США - 2,4 BTC
- Китай - 3,6 BTC
Где жилье стоит дороже всего
Самая дорогая недвижимость в пересчете на криптовалюту наблюдается в странах с высокими ценами на жилье. Например:
- Гонконг - 17,8 BTC
- Сингапур - 16,6 BTC
- Швейцария - 13,5 BTC
В этих странах квартиры остаются дорогими как в долларах, так и в криптовалюте.
Почему цена в BTC меняется
Криптовалютная стоимость недвижимости сильно зависит от курса биткоина.
Например, в 2022 году квартира площадью 50 кв. м в Казахстане могла стоить около 2,8 BTC.
К 2026 году эта цифра снизилась до 0,9 BTC, поскольку курс биткоина значительно вырос.
Таким образом, при росте цены криптовалюты для покупки жилья требуется меньше монет.
Криптоиндустрия в Казахстане
Сегодня Казахстан активно развивает криптовалютный сектор. В стране уже работают криптобиржи, майнинговые компании и цифровая инфраструктура, а недавно были приняты законодательные изменения, которые легализуют оборот криптовалюты на всей территории страны.
Кроме того, власти планируют запустить пилотный проект CryptoCity - специальный криптогород в новом городе Алатау, где цифровые валюты смогут использоваться как средство платежа и инвестиций.
