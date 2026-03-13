Стоимость квартиры в Казахстане в пересчете на биткоины (BTC) составляет меньше одного BTC. По расчетам аналитиков, квартира площадью около 50 квадратных метров обошлась бы примерно в 0,9 биткоина, передает BAQ.kz со ссылкой на исследование портала Ranking.kz

Сколько биткоинов стоит квартира

Для оценки использовались данные о стоимости квадратного метра жилья в разных странах, опубликованные международной платформой Numbeo. На основе этих данных аналитики рассчитали цену квартиры площадью 50 кв. м и перевели ее в биткоины по текущему курсу.

В результате выяснилось, что квартира в Казахстане могла бы стоить менее одного BTC - около 0,9 биткоина.

Если бы такие расчеты использовались для международного сравнения, Казахстан занял бы 11-е место среди стран с самой доступной недвижимостью для владельцев криптовалюты.

Для сравнения:

Россия - около 1,7 BTC

Узбекистан - 1,3 BTC

Беларусь - 1,2 BTC

США - 2,4 BTC

Китай - 3,6 BTC

Где жилье стоит дороже всего

Самая дорогая недвижимость в пересчете на криптовалюту наблюдается в странах с высокими ценами на жилье. Например:

Гонконг - 17,8 BTC

Сингапур - 16,6 BTC

Швейцария - 13,5 BTC

В этих странах квартиры остаются дорогими как в долларах, так и в криптовалюте.

Почему цена в BTC меняется

Криптовалютная стоимость недвижимости сильно зависит от курса биткоина.

Например, в 2022 году квартира площадью 50 кв. м в Казахстане могла стоить около 2,8 BTC.

К 2026 году эта цифра снизилась до 0,9 BTC, поскольку курс биткоина значительно вырос.

Таким образом, при росте цены криптовалюты для покупки жилья требуется меньше монет.

Криптоиндустрия в Казахстане

Сегодня Казахстан активно развивает криптовалютный сектор. В стране уже работают криптобиржи, майнинговые компании и цифровая инфраструктура, а недавно были приняты законодательные изменения, которые легализуют оборот криптовалюты на всей территории страны.