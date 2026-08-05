В Республике Казахстан продолжается реализация закона об амнистии в связи с принятием новой Конституции. В Министерстве внутренних дел сообщили о первых результатах работы.

Сколько человек освободили

На сегодняшний день из учреждений уголовно-исполнительной системы освобождены 620 человек. Еще 724 гражданина, состоявших на учете службы пробации, освобождены от дальнейшего отбывания наказания.

Кроме того, более 730 осужденным сократили сроки наказания.

Сколько заявлений рассмотрели

Для применения амнистии в суды уже направили более 10 тысяч представлений.

Из них около 4,4 тысячи подготовили учреждения уголовно-исполнительной системы, а более 6,9 тысячи — службы пробации.

Суды рассмотрели свыше тысячи материалов и продолжают работу по обращениям.

Как действует амнистия

В МВД подчеркнули, что решение об освобождении не принимается автоматически.

Каждый случай рассматривается отдельно: проводится правовая оценка, после чего окончательное решение принимает суд.

Что ждет освобожденных после выхода

В ведомстве отмечают, что важно не только освободить человека, но и помочь ему вернуться к обычной жизни.

Совместно с местными исполнительными органами для освобожденных организуют помощь с трудоустройством, восстановлением документов, а также оказывают социальную и правовую поддержку.

Граждане, состоящие на учете службы пробации, продолжают получать сопровождение и находятся под контролем в рамках требований суда.

Работа по реализации закона об амнистии продолжается.

Напомним, ранее Сенат одобрил закон об амнистии в связи с принятием новой Конституции Республики Казахстан. Документ предусматривает как уголовную, так и административную амнистию.

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