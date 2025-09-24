Больше 396 миллиардов тенге выделили на подготовку электростанций Казахстана в этом году к отопительному сезону, передает BAQ.KZ.

Председатель Комитета государственного энергетического надзора и контроля министерства энергетики Ержан Ертаев на брифинге в СЦК рассказал, готовы ли инфраструктурные объекты к грядущей зиме. По словам спикера, девять ТЭЦ были переведены из красной зоны в желтую и еще три станции из желтой в зеленую зону. Что касается тепловых сетей, в этом году реконструировали и отремонтировали 293 километра из 323-х запланированных.

"На топливных складах энергоисточников накопили пять миллионов тонн угля, что на 4% больше уровня прошлого года и свыше 129 тысяч тонн мазута, что на 32% больше уровня прошлого года. На всех энергоисточниках имеется нормативный запас топлива. Ежегодно, по заявкам акиматов министерством утверждается график поставки "социального" мазута для регионов. На предстоящий отопительный период предусмотрен объем 257 тысяч тонн. Поставки уже начаты", - рассказал спикер.

Рассчитали специалисты и сколько потребуется угля этой зимой для коммунально-бытовых нужд и населения – 7,4 миллионов тонн. Сегодня заготовлено 4,4 миллионов тонн или 60% от годового плана, сообщил представитель профильного ведомства.

Ранее на брифинге спикер рассказал в каких регионах Казахстана планируют подключить отопление уже на этой неделе.