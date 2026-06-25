В колледжах Астаны стартовал прием документов на 2026-2027 учебный год.

В городе работают 32 колледжа, из которых 9 государственных и 23 частных.

Подать документы можно как в учебном заведении, так и онлайн через портал eGov. Сроки приема зависят от выбранной специальности и формы обучения.

Для поступления абитуриентам необходимо предоставить заявление, документ об образовании, цифровую фотографию и медицинскую справку. Удостоверение личности предоставлять не требуется – данные будут получены автоматически из государственных информационных систем.

В рамках государственного образовательного заказа на новый учебный год колледжам Астаны выделено 10 300 грантовых мест. Из них 3 224 места предусмотрены по рабочим специальностям, еще 6 607 грантов – для подготовки специалистов среднего звена и прикладных бакалавров.

В акимате отметили, что увеличение числа грантов позволит большему количеству молодых людей получить бесплатное образование и востребованную профессию.