Сколько грантов выделили столичным колледжам в 2026 году
Подать документы можно как онлайн через eGov, так и непосредственно в учебных заведениях.
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В колледжах Астаны стартовал прием документов на 2026-2027 учебный год.
В городе работают 32 колледжа, из которых 9 государственных и 23 частных.
Подать документы можно как в учебном заведении, так и онлайн через портал eGov. Сроки приема зависят от выбранной специальности и формы обучения.
Для поступления абитуриентам необходимо предоставить заявление, документ об образовании, цифровую фотографию и медицинскую справку. Удостоверение личности предоставлять не требуется – данные будут получены автоматически из государственных информационных систем.
В рамках государственного образовательного заказа на новый учебный год колледжам Астаны выделено 10 300 грантовых мест. Из них 3 224 места предусмотрены по рабочим специальностям, еще 6 607 грантов – для подготовки специалистов среднего звена и прикладных бакалавров.
В акимате отметили, что увеличение числа грантов позволит большему количеству молодых людей получить бесплатное образование и востребованную профессию.
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