Сколько грозит за брак без согласия: в Казахстане введена новая уголовная статья
Принуждение к браку законодательно признано преступлением.
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Генеральная прокуратура РК сообщила о принятии важного законодательного изменения, которое призвано защитить права личности и укрепить принцип добровольности брачных отношений, передает BAQ.KZ.
16 июля 2025 года Президент Казахстана Касым‑Жомарт Токаев подписал закон, вносящий изменения в Уголовный кодекс РК.
Введена новая статья 125‑1 УК РК, которая предусматривает наказание за принуждение к вступлению в брак. Такое деяние может караться лишением свободы на срок до 10 лет.
Брак теперь может считаться действительным только при наличии свободного и осознанного согласия обеих сторон.
Генпрокуратура отмечает:
"Принуждение к браку — это заключение союза против воли человека, посредством давления или насилия. Это грубое нарушение прав человека".
Также подчеркнуто: похищение девушки без её согласия — не традиция, а преступление.
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