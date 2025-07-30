Генеральная прокуратура РК сообщила о принятии важного законодательного изменения, которое призвано защитить права личности и укрепить принцип добровольности брачных отношений, передает BAQ.KZ.

16 июля 2025 года Президент Казахстана Касым‑Жомарт Токаев подписал закон, вносящий изменения в Уголовный кодекс РК.

Введена новая статья 125‑1 УК РК, которая предусматривает наказание за принуждение к вступлению в брак. Такое деяние может караться лишением свободы на срок до 10 лет.

Брак теперь может считаться действительным только при наличии свободного и осознанного согласия обеих сторон.

Генпрокуратура отмечает:

"Принуждение к браку — это заключение союза против воли человека, посредством давления или насилия. Это грубое нарушение прав человека".

Также подчеркнуто: похищение девушки без её согласия — не традиция, а преступление.