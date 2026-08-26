В Казахстане с начала года трудоустроены 388 512 человек.

По информации Министерства труда и социальной защиты населения, при этом более 293 тысяч из них получили постоянную работу.

Сколько человек нашли постоянную работу

По состоянию на 1 августа постоянную занятость получили 293 241 казахстанец. Это составляет большую часть от общего числа трудоустроенных.

Постоянная работа дает возможность иметь стабильный доход. При официальном оформлении сотрудники также получают трудовые и социальные гарантии, предусмотренные законодательством.

Как ищут работу

В сфере занятости активно используются цифровые сервисы, в том числе Электронная биржа труда.

Платформа помогает сопоставлять предложения работодателей с запросами соискателей и быстрее находить подходящие вакансии.

В стране продолжаются программы профессионального обучения и другие меры содействия занятости.

Казахстанцам помогают получить востребованные навыки и повысить конкурентоспособность на рынке труда.

Ранее сообщалось, что Казахстан готовится присоединиться к системе организованного трудоустройства иностранных работников Employment Permit System Южной Кореи. Теперь участие страны официально подтверждено.

14 августа 2026 года Комитет по политике в отношении иностранной рабочей силы Южной Кореи принял решение включить Казахстан в перечень стран – участниц EPS. Казахстан станет 18-й страной, граждане которой смогут участвовать в государственной системе трудоустройства по визе E-9.

Ожидается, что привлечение казахстанских работников в Южную Корею начнется с 2028 года. До этого сторонам предстоит завершить необходимые организационные процедуры, в том числе заключить межправительственный меморандум о взаимопонимании и создать в Казахстане центр EPS-TOPIK для проведения экзамена по корейскому языку.

Напомним, работа по включению Казахстана в систему EPS ведется Министерством труда и социальной защиты населения с 2023 года.

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