Сколько казахстанцев получили постоянную работу
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В Казахстане с начала года трудоустроены 388 512 человек.
По информации Министерства труда и социальной защиты населения, при этом более 293 тысяч из них получили постоянную работу.
Сколько человек нашли постоянную работу
По состоянию на 1 августа постоянную занятость получили 293 241 казахстанец. Это составляет большую часть от общего числа трудоустроенных.
Постоянная работа дает возможность иметь стабильный доход. При официальном оформлении сотрудники также получают трудовые и социальные гарантии, предусмотренные законодательством.
Как ищут работу
В сфере занятости активно используются цифровые сервисы, в том числе Электронная биржа труда.
Платформа помогает сопоставлять предложения работодателей с запросами соискателей и быстрее находить подходящие вакансии.
В стране продолжаются программы профессионального обучения и другие меры содействия занятости.
Казахстанцам помогают получить востребованные навыки и повысить конкурентоспособность на рынке труда.
Ранее сообщалось, что Казахстан готовится присоединиться к системе организованного трудоустройства иностранных работников Employment Permit System Южной Кореи. Теперь участие страны официально подтверждено.
14 августа 2026 года Комитет по политике в отношении иностранной рабочей силы Южной Кореи принял решение включить Казахстан в перечень стран – участниц EPS. Казахстан станет 18-й страной, граждане которой смогут участвовать в государственной системе трудоустройства по визе E-9.
Ожидается, что привлечение казахстанских работников в Южную Корею начнется с 2028 года. До этого сторонам предстоит завершить необходимые организационные процедуры, в том числе заключить межправительственный меморандум о взаимопонимании и создать в Казахстане центр EPS-TOPIK для проведения экзамена по корейскому языку.
Напомним, работа по включению Казахстана в систему EPS ведется Министерством труда и социальной защиты населения с 2023 года.
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