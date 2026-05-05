Комитет национальной безопасности сообщил о результатах работы по противодействию коррупции, передает BAQ.kz.

По данным Службы по противодействию коррупции КНБ, в период с февраля по апрель текущего года зарегистрировано 317 коррупционных правонарушений.

Большая часть выявленных фактов связана с такими преступлениями, как взяточничество, мошенничество и злоупотребление должностными полномочиями.

В рамках расследования уголовных дел 226 лиц признаны подозреваемыми.

За указанный период завершено расследование 198 уголовных дел, из которых 175 направлены в суд для рассмотрения по существу.

Общий установленный размер ущерба по оконченным уголовным делам составил 4,2 млрд тенге.

В КНБ отмечают, что работа по выявлению и пресечению коррупционных правонарушений продолжается.

Также читай: КНБ пресек продажу персональных данных казахстанцев в интернете.