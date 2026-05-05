Сколько коррупционных преступлений выявили в стране за три месяца
КНБ сообщил подробности.
Сегодня 2026, 11:05
Фото: КНБ РК
Комитет национальной безопасности сообщил о результатах работы по противодействию коррупции, передает BAQ.kz.
По данным Службы по противодействию коррупции КНБ, в период с февраля по апрель текущего года зарегистрировано 317 коррупционных правонарушений.
Большая часть выявленных фактов связана с такими преступлениями, как взяточничество, мошенничество и злоупотребление должностными полномочиями.
В рамках расследования уголовных дел 226 лиц признаны подозреваемыми.
За указанный период завершено расследование 198 уголовных дел, из которых 175 направлены в суд для рассмотрения по существу.
Общий установленный размер ущерба по оконченным уголовным делам составил 4,2 млрд тенге.
В КНБ отмечают, что работа по выявлению и пресечению коррупционных правонарушений продолжается.
