Сколько нарушений выявили на ЕНТ в этом году

Порядка 233 тысяч абитуриентов сдали основное ЕНТ-2026 в Казахстане. По информации Министерства науки и высшего образования около 73,1% прошли тестирование на казахском языке, 26,8% – на русском, 383 человека – на английском языке.

Абитуриентам предоставлена возможность сдать основное ЕНТ два раза и принять участие в конкурсе для присуждения грантов с лучшим результатом. Таким образом, 233 тысяч абитуриентов сдали ЕНТ 422 тысячи раз.

"По итогам тестирования пороговый балл набрали около 177 тысяч абитуриентов, что составляет 76% от общего количества участников. Средний балл ЕНТ по пяти предметам составил 69 баллов. Наивысший результат 140 баллов набрали Әсет Альтаир из Павлодарской и Балхан Альфия (с помощью конвертации КАЗТЕСТ) из Кызылординской области. 821 человек набрали свыше 130 баллов", – говорится в публикации.

Особое внимание уделено созданию комфортных условий для поступающих с особыми образовательными потребностями. В ЕНТ приняли участие 800 таких абитуриентов. Авторы сообщения отмечают, что в электронном формате тестирования предусмотрена удобная подача заявления на апелляцию. В случае несогласия с итогами тестирования абитуриент сразу подает электронное заявление на апелляцию. В этом году было подано более 95 тысяч заявлений на апелляцию, из них были удовлетворены заявления на 152 уникальных тестовых задания. Республиканская комиссия завершила работу, сертификаты абитуриентов доступны в личном кабинете.

"За период проведения ЕНТ было выявлено 890 нарушений. Из них возможности сдать тестирование из-за попытки проноса смартфонов, шпаргалок и других запрещенных предметов лишились 522 человека. За нарушение правил во время самого тестирования из аудиторий были удалены 361 абитуриент, их результаты также аннулированы. У некоторых абитуриентов были изъяты смартчасы, микронаушники, смартфоны и другие запрещенные предметы. После проверки видеозаписей аннулированы результаты 7 человек, которые нарушили правила тестирования. Подставные лица не выявлены", – отмечают в публикации.

После завершения ЕНТ-2026 будет проводиться анализ видеозаписей до 31 октября календарного года. В случае обнаружения фактов использования запрещенных предметов или нарушения правил результаты ЕНТ будут аннулированы.

Как подать документы на образовательный грант в 2026 году, читайте в нашем материале.