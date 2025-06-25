Сколько сайгаков могут попасть под отстрел в Казахстане
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В Казахстане в рамках регулирования численности сайгаков рассматривается возможность изъятия около 800 тысяч особей. Об этом сообщил министр экологии и природных ресурсов Ерлан Нысанбаев на брифинге в Правительстве, передаёт BAQ.KZ.
По словам министра, на прошлой неделе учёные завершили научное обоснование по данному вопросу. Окончательное решение будет принято в ближайшие дни.
"Наука рекомендует изъятие порядка 20% от общей численности популяции. По итогам последнего учёта численность сайгаков в Казахстане составляет около 3,9 миллиона голов", — отметил Нысанбаев.
Из этого количества 2,3 млн приходится на уральскую популяцию, 1,6 млн — на бетпакдалинскую и около 78 тысяч — на устюртскую.
Министр уточнил, что планируемое изъятие будет учитывать половозрастной состав животных: 40% — самцы, 40% — самки, 20% — сеголетки.
Мы писали, что учёные выступают за легализацию сбора рогов и регулируемый отстрел сайгаков.
Ранее сообщалось, что Казахстан подарит Китаю 1,5 тысячи сайгаков.
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