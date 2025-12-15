Казахстан завоевал шесть медалей на чемпионате мира-2025 по боксу, который прошел в Дубае, передает BAQ.KZ.

Организатором турнира выступила Международная боксерская ассоциация (IBA).

В активе сборной Казахстана — три золотые, одна серебряная и две бронзовые медали. Победителями турнира стали Сакен Бибосынов (54 кг), Оразбек Асылкулов (57 кг) и Абылайхан Жусупов (71 кг). Серебро завоевал Сабыржан Аккалыков (75 кг), а бронзовые награды достались Темиртасу Жусупову (48 кг) и Ертугану Зейнуллинову (63,5 кг).

На ЧМ-2025 IBA установила такие призовые: за "золото" — 300 000 долларов, за "серебро" — 150 000, за "бронзу" — 75 000. Также предусмотрена выплата за пятое место — 10 000 долларов.

На стадии четвертьфинала от сборной Казахстана выбыли Даниял Сабит (51 кг), Серик Темиржанов (60 кг), Санатали Тольтаев (67 кг) и Нурлан Сапарбай (92+ кг).

Таким образом, сборная Казахстана заработала на турнире 1 240 000 долларов.

Ранее Геннадий Головкин был избран президентом международной федерации World Boxing и стал первым в истории гражданином Казахстана, возглавившим мировую спортивную организацию.