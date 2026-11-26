Выплата из Государственного фонда социального страхования при утрате трудоспособности зависит от трёх показателей. Это прежняя официальная зарплата, степень утраты трудоспособности и стаж участия в системе соцстрахования. В Министерстве труда и социальной защиты населения показали на примере, как складывается сумма.

Выплату назначают индивидуально, по личному вкладу работника в систему. Чем выше официальный доход и чем дольше за человека платили социальные отчисления, тем больше сумма.

Зарплату берут среднемесячную за последние два года, с которой поступали социальные отчисления. Из неё выделяют расчётную базу, то есть сумму сверх половины минимальной заработной платы.

Степень утраты общей трудоспособности устанавливают от 30% до 100% по медицинскому заключению. Чем выше процент, тем больше выплата.

При стаже до пяти лет применяют базовый коэффициент 1,0. Каждый следующий год официальной работы добавляет к нему повышающий бонус. В расчёте всегда участвует коэффициент замещения дохода 0,6, или 60%.

Пример расчёта

Допустим, работающему человеку по состоянию здоровья установили вторую группу инвалидности и степень утраты общей трудоспособности 65%. Его среднемесячная официальная зарплата за последние два года составляла 350 000 теңге, стаж в системе Фонда 9 лет.

Сначала система определяет расчётную базу. Половина минимальной зарплаты в 2026 году равна 42 500 теңге. Её вычитают из зарплаты, остаётся 307 500 теңге.

Затем базу умножают на коэффициент замещения 0,6, на степень утраты трудоспособности 65% и на повышающий коэффициент за девять лет стажа 1,08. Ежемесячная выплата из Фонда составит 129 519 теңге.

Эти деньги человек получает в дополнение к государственному пособию по инвалидности из республиканского бюджета. Для второй группы в 2026 году оно равно 89 498 теңге. Вместе выходит 219 017 теңге в месяц, и так до выхода на пенсию.

Весь расчёт проходит в цифровом формате без участия человека. Система сама берёт сведения об отчислениях из государственных баз данных. Проверить свои социальные отчисления можно в приложении eGov Mobile.

Ранее в министерстве рассказывали, как эту выплату оформить. Когда медико-социальная экспертиза устанавливает степень утраты трудоспособности, данные автоматически поступают в информационную систему. Она сама проверяет право на выплату и присылает человеку SMS с предложением её оформить. Обратиться можно и через портал eGov.kz или ЦОН. За 10 месяцев этого года выплату по утрате трудоспособности из Фонда получили 98,8 тыс. человек на 50,4 млрд теңге. Больше 30% из них оформили её онлайн.