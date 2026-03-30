Средняя заработная плата сотрудников НК «КазАвтоЖол» составляет около 495 тыс. тенге, тогда как доход топ-менеджмента превышает 1,2 млн тенге. Об этом сообщил председатель правления компании Дархан Иманашев, передает BAQ.KZ.

«В целом по компании средняя заработная плата составляет порядка 495 тысяч тенге. Что касается топ-менеджмента, то, если говорить открыто, моя заработная плата составляет более 1 миллиона 200 тысяч тенге», — сообщил Иманашев.

Он также отметил, что система премирования в компании ограничена.

«Премии у нас предусмотрены, но в прошлом году они рассматривались впервые. Это не постоянная практика», — добавил он.

Ранее в компании также прокомментировали ситуацию на трассе Астана — Павлодар, где для предотвращения подтоплений были проведены защитные мероприятия, включая возведение временных насыпей. По словам представителей «КазАвтоЖол», такие меры позволяют оперативно сдерживать поток воды и обеспечивать безопасность движения на автодорогах.

В компании подчеркнули, что противопаводковые работы продолжаются, а состояние трасс находится под постоянным контролем.