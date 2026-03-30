В «КазАвтоЖол» назвали средние и топовые зарплаты
Средняя зарплата — почти 500 тысяч тенге, у руководства — свыше 1,2 млн.
Средняя заработная плата сотрудников НК «КазАвтоЖол» составляет около 495 тыс. тенге, тогда как доход топ-менеджмента превышает 1,2 млн тенге. Об этом сообщил председатель правления компании Дархан Иманашев, передает BAQ.KZ.
«В целом по компании средняя заработная плата составляет порядка 495 тысяч тенге. Что касается топ-менеджмента, то, если говорить открыто, моя заработная плата составляет более 1 миллиона 200 тысяч тенге», — сообщил Иманашев.
Он также отметил, что система премирования в компании ограничена.
«Премии у нас предусмотрены, но в прошлом году они рассматривались впервые. Это не постоянная практика», — добавил он.
Ранее в компании также прокомментировали ситуацию на трассе Астана — Павлодар, где для предотвращения подтоплений были проведены защитные мероприятия, включая возведение временных насыпей. По словам представителей «КазАвтоЖол», такие меры позволяют оперативно сдерживать поток воды и обеспечивать безопасность движения на автодорогах.
В компании подчеркнули, что противопаводковые работы продолжаются, а состояние трасс находится под постоянным контролем.
- Производство сухих строительных смесей запустили в Жамбылской области
- Вахтовики прокомментировали массовую драку в Усть-Луге
- В Атырауской области обнаружены предметы, похожие на фрагменты дрона
- Трамп резко высказался о наследном принце Саудовской Аравии
- No Kings: 8 миллионов человек вышли на протесты в США