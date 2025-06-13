  • 13 Июня, 14:58
  • BAIGENEWS

"Скорая" насмерть сбила человека в Алматинской области

Полиция расследует наезд на пешехода со смертельным исходом на трассе Алматы – Усть-Каменогорск.

Сегодня, 14:27
АВТОР
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Кадр видео Сегодня, 14:27
Сегодня, 14:27
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Фото: Кадр видео

По факту дорожно-транспортного происшествия, произошедшего 11 июня на 75 км автодороги Алматы – Оскемен, в полиции зарегистрировано уголовное дело, начато досудебное расследование, передает BAQ.KZ.

По данным полиции, водитель автомобиля Hyundai H350 допустил наезд на пешехода. От полученных травм пострадавший скончался на месте.

В настоящее время проводятся все необходимые следственные действия.

Полиция Алматинской области призывает всех участников дорожного движения быть предельно внимательными:

  • Водителям следует строго соблюдать скоростной режим, особенно в тёмное время суток и вблизи населённых пунктов, – отметили в ведомстве.
  • Пешеходам необходимо переходить дорогу только в установленных местах и использовать светоотражающие элементы в тёмное время суток.

Накануне городе Текели Жетысуской области произошло дорожно-транспортное происшествие с участием кареты скорой помощи. В результате столкновения с легковым автомобилем машина скорой опрокинулась. Пациентка 1938 года рождения, которую везли в карете скорой помощи, скончалась после дорожно-транспортного происшествия.

 
 
 
 
 
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Публикация от Мухамед Әли Алпамысұлы (@ali_taldyk)

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