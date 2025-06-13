По факту дорожно-транспортного происшествия, произошедшего 11 июня на 75 км автодороги Алматы – Оскемен, в полиции зарегистрировано уголовное дело, начато досудебное расследование, передает BAQ.KZ.

По данным полиции, водитель автомобиля Hyundai H350 допустил наезд на пешехода. От полученных травм пострадавший скончался на месте.

В настоящее время проводятся все необходимые следственные действия.

Полиция Алматинской области призывает всех участников дорожного движения быть предельно внимательными:

Водителям следует строго соблюдать скоростной режим, особенно в тёмное время суток и вблизи населённых пунктов, – отметили в ведомстве.

Пешеходам необходимо переходить дорогу только в установленных местах и использовать светоотражающие элементы в тёмное время суток.

Накануне городе Текели Жетысуской области произошло дорожно-транспортное происшествие с участием кареты скорой помощи. В результате столкновения с легковым автомобилем машина скорой опрокинулась. Пациентка 1938 года рождения, которую везли в карете скорой помощи, скончалась после дорожно-транспортного происшествия.