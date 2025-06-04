Пациентка 1938 года рождения, которую везли в карете скорой помощи, скончалась после дорожно-транспортного происшествия, передает BAQ.KZ.

По данным управления здравоохранения, бригада скорой помощи выехала по вызову к женщине в крайне тяжёлом состоянии — у неё был диагностирован тяжёлый сахарный диабет. Пациентку доставляли в больницу, когда произошло ДТП.

На место аварии оперативно прибыли сотрудники полиции и дополнительная бригада скорой помощи. Все пострадавшие получили медицинскую помощь и были доставлены в городскую больницу.

Пациентку госпитализировали в реанимацию. Несмотря на усилия медиков, она скончалась.

В управлении здравоохранения подчеркнули, что смерть наступила не из-за травм, полученных в аварии, а вследствие основного тяжёлого хронического заболевания.

Остальные пострадавшие находятся в состоянии средней степени тяжести, их состояние стабильное.

Напомним, накануне городе Текели Жетысуской области произошло дорожно-транспортное происшествие с участием кареты скорой помощи. В результате столкновения с легковым автомобилем машина скорой опрокинулась.