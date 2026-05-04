Следующее заседание Совета посвятят внедрению ИИ в промышленность
Президент предложил сосредоточиться на внедрении искусственного интеллекта в промышленности и ключевых отраслях экономики.
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Касым-Жомарт Токаев предложил на следующем заседании Совета по развитию искусственного интеллекта рассмотреть вопросы внедрения ИИ в промышленный сектор, передает BAQ.kz.
Обращаясь к участникам, Глава государства подчеркнул, что ключевую роль сегодня играет не масштаб технологий, а их практическое применение в экономике.
"По сути, происходит фундаментальная смена парадигмы, когда использование искусственного интеллекта в режиме реального времени становится главным источником роста производительности. Для этого требуется построение целостной системы, объединяющей данные, процессы и людей. Только при наличии такой основы будет осуществлен переход от пилотных решений к масштабному внедрению искусственного интеллекта во все сферы жизни", – отметил Президент.
Он также подчеркнул, что в условиях глобальной конкуренции страны не смогут реализовать потенциал ИИ в одиночку.
"В условиях глобальной технологической гонки ни одна страна не сможет в полной мере реализовать потенциал искусственного интеллекта, действуя изолированно. Совет по развитию искусственного интеллекта является эффективной площадкой для выработки согласованных подходов и обмена лучшими практиками", – заявил Токаев.
Президент предложил сосредоточить внимание на ключевых отраслях экономики.
"Считаю необходимым на следующем заседании Совета рассмотреть вопросы внедрения искусственного интеллекта в промышленную сферу. Ведь именно промышленность является базой формирования высокой добавленной стоимости и главным полигоном для обкатки новых технологий. Предлагаю сосредоточиться на горно-металлургическом комплексе, энергетике, агропромышленном секторе, логистике, сделав акцент на рост производительности, снижение издержек и повышение эффективности управления", – сказал он.
Глава государства добавил, что развитие индустриальных данных и внедрение цифровых технологий позволит перейти к практической реализации стратегических задач.
"Развивая индустриальные данные, внедряя цифровых двойников, обеспечивая широкую автоматизацию процессов, мы сможем перейти от дискуссий к практической реализации наших стратегических целей", – подчеркнул Президент.
В ходе заседания также выступили заместитель Премьер-министра – министр искусственного интеллекта Жаслан Мадиев, председатель Национального банка Тимур Сулейменов, а также международные эксперты, включая Ли Кай-Фу, Джон Хопкрофт и других специалистов.
Самое читаемое
- Нацбанк Казахстана опубликовал курсы валют на 3 мая
- Касым-Жомарт Токаев проверил условия содержания лошадей в президентской конюшне
- В Казахстане ожидается непогода
- Казахстан вводит «золотую визу» для инвесторов и специалистов
- Участок трассы от Балкарагай до развязки на Павлодар временно закроют на ремонт