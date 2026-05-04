Касым-Жомарт Токаев предложил на следующем заседании Совета по развитию искусственного интеллекта рассмотреть вопросы внедрения ИИ в промышленный сектор, передает BAQ.kz.

Обращаясь к участникам, Глава государства подчеркнул, что ключевую роль сегодня играет не масштаб технологий, а их практическое применение в экономике.

"По сути, происходит фундаментальная смена парадигмы, когда использование искусственного интеллекта в режиме реального времени становится главным источником роста производительности. Для этого требуется построение целостной системы, объединяющей данные, процессы и людей. Только при наличии такой основы будет осуществлен переход от пилотных решений к масштабному внедрению искусственного интеллекта во все сферы жизни", – отметил Президент.

Он также подчеркнул, что в условиях глобальной конкуренции страны не смогут реализовать потенциал ИИ в одиночку.

"В условиях глобальной технологической гонки ни одна страна не сможет в полной мере реализовать потенциал искусственного интеллекта, действуя изолированно. Совет по развитию искусственного интеллекта является эффективной площадкой для выработки согласованных подходов и обмена лучшими практиками", – заявил Токаев.

Президент предложил сосредоточить внимание на ключевых отраслях экономики.

"Считаю необходимым на следующем заседании Совета рассмотреть вопросы внедрения искусственного интеллекта в промышленную сферу. Ведь именно промышленность является базой формирования высокой добавленной стоимости и главным полигоном для обкатки новых технологий. Предлагаю сосредоточиться на горно-металлургическом комплексе, энергетике, агропромышленном секторе, логистике, сделав акцент на рост производительности, снижение издержек и повышение эффективности управления", – сказал он.

Глава государства добавил, что развитие индустриальных данных и внедрение цифровых технологий позволит перейти к практической реализации стратегических задач.

"Развивая индустриальные данные, внедряя цифровых двойников, обеспечивая широкую автоматизацию процессов, мы сможем перейти от дискуссий к практической реализации наших стратегических целей", – подчеркнул Президент.

В ходе заседания также выступили заместитель Премьер-министра – министр искусственного интеллекта Жаслан Мадиев, председатель Национального банка Тимур Сулейменов, а также международные эксперты, включая Ли Кай-Фу, Джон Хопкрофт и других специалистов.

