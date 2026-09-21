Слуховые аппараты для детей начнут производить в Казахстане

В Казахстане планируют наладить отечественное производство слуховых аппаратов для слабослышащих детей. Премьер-министр Олжас Бектенов поручил разработать для этого отдельную дорожную карту, передает BAQ.KZ.

Вопрос рассмотрели на совещании по исполнению поручений Президента Касым-Жомарта Токаева.

По данным Министерства здравоохранения, сейчас на диспансерном учете в стране состоят более 6 тыс. детей с нарушениями слуха.

Для них планируется определить фактическую потребность в слухопротезировании. При этом будут учитывать возраст ребенка, степень нарушения слуха, наличие действующего аппарата, срок его эксплуатации и необходимость индивидуальной настройки.

Для запуска производства в Казахстане Премьер-министр поручил министерствам здравоохранения, промышленности и строительства подготовить дорожную карту.

Документ должен предусматривать привлечение казахстанских производителей, трансферт необходимых технологий и организацию сервисного обслуживания слуховых аппаратов.

При этом ждать запуска отечественного производства детям, которым аппараты нужны уже сейчас, не придется. Акиматам поручено обеспечить их закупку за счет местных бюджетов и внебюджетных источников.

В ходе совещания также обсудили финансирование медицинской помощи в целом.

В 2026 году на гарантированный объем бесплатной медицинской помощи предусмотрено 1,6 трлн тенге, еще 1,7 трлн тенге направлено на систему обязательного социального медицинского страхования.

Основные расходы приходятся на стационарную, первичную медико-санитарную и консультативно-диагностическую помощь.

Одновременно увеличено финансирование сельского здравоохранения, высокотехнологичной медицинской помощи и лечения онкологических заболеваний.

При этом государство продолжает предоставлять широкий перечень медицинской помощи в рамках ГОБМП независимо от того, застрахован человек в системе ОСМС или нет.

За последние годы значительно выросло и число казахстанцев, получающих лекарства на амбулаторном уровне. Если в 2018 году лекарственным обеспечением были охвачены 1,9 млн человек, то в 2026 году их количество достигло 3,4 млн. Кроме того, перечень лекарств обновлялся с учетом появления более эффективных препаратов.

Отдельно на совещании рассказали о работе фонда «Қазақстан халқына». В 2022–2025 годах фонд обеспечивал пациентов лекарственными препаратами по отдельным заболеваниям.

Сейчас одним из направлений его работы остается развитие реабилитационной инфраструктуры для детей с нарушениями развития. В стране открыты 10 центров для детей с аутизмом и другими ментальными нарушениями, помощь в которых получают 1 250 детей.

Еще одним вопросом стало использование искусственного интеллекта при оказании помощи людям с инвалидностью.

По данным Правительства, с помощью цифровых инструментов обнаружено 167 случаев подлога медицинских документов, по которым была установлена инвалидность. Материалы переданы в правоохранительные органы.

Кроме того, сформирован перечень из 18 647 случаев, в которых у разных людей обнаружены идентичные данные. Проверка продолжается.

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