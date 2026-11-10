Почему казахская терминология нуждается в совершенствовании, объяснила эксперт

Казахский язык выходит на новый этап развития, а его роль в укреплении национальной идентичности становится все более значимой. Об этом в интервью корреспонденту BAQ.KZ рассказала главный научный сотрудник Института языкознания имени Ахмета Байтурсынулы, доктор филологических наук, профессор Жамал Манкеева на юбилейном X курултае Международного общества «Қазақ тілі» в Астане.

По словам ученого, развитие государственного языка тесно связано с изменениями, происходящими в Казахстане. В условиях глобализации казахский язык должен не только сохранять свою самобытность, но и соответствовать требованиям современного общества.

«Сегодня Казахстан выходит на новый уровень развития. И родной язык как объединяющая и движущая сила нации также поднимается на новую ступень. В эпоху глобализации его роль и значение возрастают», – отметила Жамал Манкеева.

Особое внимание профессор уделила вопросам совершенствования казахской терминологии. По ее словам, в этой сфере сохраняются определенные недостатки, которые требуют системной научной работы.

«Раньше многие термины заимствовались из русского и других языков. Сегодня мы стремимся раскрыть их казахское содержание, используя внутренние возможности родного языка. Конечно, в этом процессе могут возникать ошибки и неточности. Поэтому важно учитывать национальное мировоззрение, особенности мышления и коммуникативные возможности языка», – пояснила она.

Ученый также поддержала необходимость дальнейшей систематизации языковых норм и понятий. По ее мнению, такая работа поможет глубже раскрыть культурные ценности, национальную философию и богатство казахского языка.

В ходе юбилейного курултая Жамал Манкеева была удостоена государственной награды. По словам профессора, это стало для нее полной неожиданностью.

«Я совершенно не ожидала награды. Для нас исследование и развитие родного языка – это профессиональный и гражданский долг. Мы просто продолжаем заниматься своей научной работой. Конечно, я очень рада. Считаю, что эта награда – прежде всего признание труда исследователей Института языкознания имени Ахмета Байтурсынулы», – подчеркнула она.

Напомним, 10 ноября в Астане состоялся юбилейный X курултай Международного общества «Қазақ тілі» с участием Президента Касым-Жомарта Токаева. Участники обсудили расширение сферы применения государственного языка, развитие языковой науки и внедрение современных технологий.