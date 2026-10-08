Смерть 9-летнего мальчика после отравления рыбой в Актау: Минздрав раскрыл подробности
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В Министерстве здравоохранения Казахстана рассказали подробности лечения 9-летнего мальчика, который скончался после предполагаемого отравления домашней копченой рыбой в Мангистауской области. Ребенок поступил в больницу в крайне тяжелом состоянии спустя трое суток после появления первых признаков заболевания, передает корреспондент BAQ.KZ.
По информации ведомства, 19 сентября 2026 года ребенка 2016 года рождения госпитализировали в Мунайлинскую центральную районную больницу. К моменту обращения за медицинской помощью после употребления копченой рыбы и появления первых симптомов прошло три дня.
В тот же день мальчика перевели в областную детскую больницу, где поместили в отделение реанимации и интенсивной терапии. Врачи заподозрили пищевой ботулизм.
Ребенку ввели противоботулиническую сыворотку, подключили к аппарату искусственной вентиляции легких и начали интенсивное лечение.
Из-за крайне тяжелого состояния пациента к лечению привлекли специалистов республиканского уровня.
«Прибывшие в регион главный инфекционист Министерства здравоохранения РК, профессор и врач-анестезиолог-реаниматолог лично осмотрели ребенка, оценили его состояние и скорректировали тактику лечения. В дальнейшем неоднократно проводились консилиумы и телемедицинские консультации с привлечением профильных специалистов республиканского уровня», – сообщили в Минздраве.
Несмотря на лечение, состояние мальчика ухудшалось. По данным ведомства, у него развились отек головного мозга, полиорганная недостаточность и кома III степени.
6 октября 2026 года врачи констатировали смерть ребенка.
Что известно о состоянии остальных членов семьи
Напомним, ранее сообщалось, что в Мангистауской области после употребления домашней копченой рыбы за медицинской помощью обратились четыре члена одной семьи, включая ребенка. У пациентов наблюдались симптомы, характерные для ботулизма.
Всем пострадавшим ввели противоботулиническую сыворотку.
В Министерстве здравоохранения уточнили, что трое других пациентов продолжают получать необходимую медицинскую помощь и находятся под наблюдением врачей.
Чем опасен ботулизм
Ботулизм – тяжелое заболевание, вызванное действием ботулинического токсина. Он поражает нервную систему и может привести к параличу, нарушению глотания и дыхания. В тяжелых случаях пациентам требуется искусственная вентиляция легких.
Источником токсина могут стать продукты, приготовленные или хранившиеся с нарушением технологии. Среди них – рыба, мясные изделия и домашние консервы.
В Минздраве призвали казахстанцев не употреблять продукты с признаками порчи, поврежденной упаковкой, измененным запахом или внешним видом. Особую осторожность следует соблюдать при употреблении продуктов неизвестного происхождения.
При появлении признаков отравления необходимо незамедлительно обратиться за медицинской помощью.
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