Смерть после ссоры из-за «Барни»: тело 19-летней девушки эксгумировали в Алматы
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В Жамбылской области продолжается расследование смерти 19-летней Мадины Рашидкызы. В Алматы провели эксгумацию тела погибшей для проведения повторной судебно-медицинской экспертизы. Ожидается, что исследование поможет установить точную причину смерти девушки, сообщает BAQ.KZ.
Об эксгумации сообщила адвокат Инга Иманбай на своей странице в социальных сетях.
Тело погибшей направят на повторную экспертизу
По информации адвоката, тело Мадины эксгумировали для проведения повторного судебно-медицинского исследования.
Ранее родственники погибшей выразили сомнения в результатах первоначальной экспертизы и потребовали повторно проверить все обстоятельства её смерти.
Близкие девушки настаивают на всестороннем и объективном расследовании, которое позволит установить причину произошедшего на основании доказательств.
По словам родственников, на теле Мадины были обнаружены травмы и синяки. Семья потребовала дополнительной экспертизы, чтобы выяснить их происхождение и установить, могли ли они быть связаны со смертью девушки.
При этом причины появления телесных повреждений и их значение для расследования официально пока не подтверждены. Результаты повторной экспертизы также ещё не опубликованы.
Ссора из-за «Барни»: что известно о трагедии
Напомним, в августе 2026 года в Меркенском районе Жамбылской области скончалась 19-летняя Мадина Рашидкызы, гражданка Узбекистана. У погибшей остался восьмимесячный ребёнок.
Некоторые обстоятельства произошедшего в социальных сетях рассказала подруга девушки.
По её словам, незадолго до трагедии между Мадиной и её супругом произошёл конфликт. Предположительно, причиной ссоры стало то, что девушка съела сладость «Барни», купленную для ребёнка.
Подруга утверждала, что муж избил Мадину из-за этого случая. Кроме того, в социальных сетях распространялась информация о том, что девушка могла и ранее подвергаться домашнему насилию.
История вызвала широкий общественный резонанс и активное обсуждение в социальных сетях.
Вместе с тем сведения о домашнем насилии и возможной причастности супруга к смерти Мадины на данный момент не установлены вступившим в законную силу приговором суда.
По какой статье расследуют смерть девушки
После смерти Мадины Рашидкызы полиция Жамбылской области начала досудебное расследование по статье 105 Уголовного кодекса РК – «Доведение до самоубийства».
Однако родственники погибшей усомнились в версии о самоубийстве и потребовали проверить другие возможные причины смерти.
Семья настаивает на полном и справедливом расследовании. Близкие девушки требуют установить все обстоятельства трагедии и привлечь виновных к ответственности, если их причастность будет доказана.
Позднее интересы родственников погибшей начала представлять адвокат Инга Иманбай. Ранее она заявляла о намерении добиваться объективного расследования и установления всех обстоятельств произошедшего.
Повторная судебно-медицинская экспертиза может стать одним из ключевых этапов расследования. Её результаты позволят следствию получить дополнительные сведения о причинах смерти Мадины.
Окончательное процессуальное решение по делу пока не принято.
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