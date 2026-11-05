Смерть после ссоры из-за «Барни»: тело 19-летней девушки эксгумировали в Алматы

Фото: из личного аккаунта погибшей в социальных сетях

В Жамбылской области продолжается расследование смерти 19-летней Мадины Рашидкызы. В Алматы провели эксгумацию тела погибшей для проведения повторной судебно-медицинской экспертизы. Ожидается, что исследование поможет установить точную причину смерти девушки, сообщает BAQ.KZ.

Об эксгумации сообщила адвокат Инга Иманбай на своей странице в социальных сетях.

Тело погибшей направят на повторную экспертизу

По информации адвоката, тело Мадины эксгумировали для проведения повторного судебно-медицинского исследования.

Ранее родственники погибшей выразили сомнения в результатах первоначальной экспертизы и потребовали повторно проверить все обстоятельства её смерти.

Близкие девушки настаивают на всестороннем и объективном расследовании, которое позволит установить причину произошедшего на основании доказательств.

По словам родственников, на теле Мадины были обнаружены травмы и синяки. Семья потребовала дополнительной экспертизы, чтобы выяснить их происхождение и установить, могли ли они быть связаны со смертью девушки.

При этом причины появления телесных повреждений и их значение для расследования официально пока не подтверждены. Результаты повторной экспертизы также ещё не опубликованы.

Ссора из-за «Барни»: что известно о трагедии

Напомним, в августе 2026 года в Меркенском районе Жамбылской области скончалась 19-летняя Мадина Рашидкызы, гражданка Узбекистана. У погибшей остался восьмимесячный ребёнок.

Некоторые обстоятельства произошедшего в социальных сетях рассказала подруга девушки.

По её словам, незадолго до трагедии между Мадиной и её супругом произошёл конфликт. Предположительно, причиной ссоры стало то, что девушка съела сладость «Барни», купленную для ребёнка.

Подруга утверждала, что муж избил Мадину из-за этого случая. Кроме того, в социальных сетях распространялась информация о том, что девушка могла и ранее подвергаться домашнему насилию.

Скриншот из социальных сетей

История вызвала широкий общественный резонанс и активное обсуждение в социальных сетях.

Вместе с тем сведения о домашнем насилии и возможной причастности супруга к смерти Мадины на данный момент не установлены вступившим в законную силу приговором суда.

По какой статье расследуют смерть девушки

После смерти Мадины Рашидкызы полиция Жамбылской области начала досудебное расследование по статье 105 Уголовного кодекса РК – «Доведение до самоубийства».

Однако родственники погибшей усомнились в версии о самоубийстве и потребовали проверить другие возможные причины смерти.

Семья настаивает на полном и справедливом расследовании. Близкие девушки требуют установить все обстоятельства трагедии и привлечь виновных к ответственности, если их причастность будет доказана.

Позднее интересы родственников погибшей начала представлять адвокат Инга Иманбай. Ранее она заявляла о намерении добиваться объективного расследования и установления всех обстоятельств произошедшего.

Повторная судебно-медицинская экспертиза может стать одним из ключевых этапов расследования. Её результаты позволят следствию получить дополнительные сведения о причинах смерти Мадины.

Окончательное процессуальное решение по делу пока не принято.