В сети появились новые подробности о гибели военнослужащего срочной службы Еркебулана Сагындыкова, служившего в Пограничной службе КНБ по Мангистауской области, передает BAQ.KZ. Телеграм-паблик Qumash опубликовал переписку погибшего с его девушкой. В сообщениях Сагындыков писал, что в течение трёх дней в части не было питьевой воды, а также неоднократно просил девушку перевести деньги на разные номера.

Пользователи соцсетей предполагают, что это может быть связано с возможными случаями неуставных отношений в подразделении.

Напомним, трагедия произошла 7 октября на территории департамента Пограничной службы по Мангистауской области. По предварительной информации, причиной смерти стало несоблюдение мер безопасности при технических работах. По факту гибели возбуждено уголовное дело, проводится служебное расследование. Пограничная служба КНБ выразила соболезнования родным и близким погибшего.