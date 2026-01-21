В Шымкенте сотрудники полиции задержали четырёх мужчин, подозреваемых в убийстве и совершении хулиганства. Об этом сообщили в Департаменте полиции города, передает BAQ.KZ.

По данным полиции, задержание проведено в ходе оперативно-розыскных мероприятий. Все подозреваемые водворены в изолятор временного содержания.

Напомним6 инцидент произошёл 20 января. В результате ножевых ранений скончался 40-летний мужчина, ещё один пострадавший был госпитализирован.

По факту происшествия возбуждено уголовное дело по статьям "убийство", "хулиганство" и "похищение человека".

Для установления и задержания подозреваемых были задействованы все силы и средства ДП Шымкента. В настоящее время продолжаются следственные и оперативные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего.