Смертельная драка после ДТП в Шымкенте: задержаны четыре человека
В Шымкенте сотрудники полиции задержали четырёх мужчин, подозреваемых в убийстве и совершении хулиганства. Об этом сообщили в Департаменте полиции города, передает BAQ.KZ.
По данным полиции, задержание проведено в ходе оперативно-розыскных мероприятий. Все подозреваемые водворены в изолятор временного содержания.
Напомним6 инцидент произошёл 20 января. В результате ножевых ранений скончался 40-летний мужчина, ещё один пострадавший был госпитализирован.
По факту происшествия возбуждено уголовное дело по статьям "убийство", "хулиганство" и "похищение человека".
Для установления и задержания подозреваемых были задействованы все силы и средства ДП Шымкента. В настоящее время продолжаются следственные и оперативные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего.
