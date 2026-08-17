Число погибших в результате рекордных дождей в японской префектуре Тиба достигло 10 человек. Наводнение затронуло около 1,5 тыс. домов, а на дорогах города Тиба после затопления остались около 2,5 тыс. автомобилей, сообщает NHK.

Сильные дожди начались вечером 13 августа. Всего за половину суток в городе Тиба выпало примерно в три раза больше осадков, чем обычно за весь август.

Число погибших выросло до 10

Последней подтвержденной жертвой стал мужчина в возрасте около 30 лет. По данным местных властей, во время отключения электричества он использовал дома генератор и погиб от отравления угарным газом.

Таким образом, общее число погибших в результате стихии достигло 10 человек.

По предварительным данным властей префектуры, два дома полностью разрушены, 11 получили значительные повреждения, еще 29 строений повреждены частично. Наводнение затронуло почти 1,5 тыс. домов.

По состоянию на вторую половину дня 16 августа в эвакуационных пунктах оставался 101 человек.

На дорогах бросили 2,5 тысячи автомобилей

Одним из наиболее заметных последствий наводнения стали массово оставленные автомобили. Власти Тибы обнаружили на городских дорогах около 2,5 тыс. машин.

Примерно 2 тыс. автомобилей находились на обочинах, еще около 500 мешали движению транспорта. Власти начали перемещать машины, чтобы освободить дороги.

Спустя четыре дня после рекордных ливней жители пострадавших районов продолжают расчищать дома, убирать последствия затопления и эвакуировать поврежденные автомобили.

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