Президент США Дональд намерен провести встречу с Путиным и Зеленским уже 22 августа, передает BAQ.KZ.

Как пишет портал Axios, Трамп уже сообщил Владимиру Зеленскому и другим участникам о своём намерении.

"Трамп сказал Зеленскому и другим участникам разговора, что хочет провести трехсторонний саммит "быстро" уже 22 августа", - сообщило издание.

Напомним, главной темой обсуждения президентов США и России на Аляске стали пути мирного урегулирования конфликта на Украине.