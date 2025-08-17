СМИ: Трамп планирует саммит с Путиным и Зеленским 22 августа
Сегодня, 10:28
ПОДЕЛИТЬСЯ
Подпишитесь на наш
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Сегодня, 10:28Сегодня, 10:28
134Фото: РИА Новости
Президент США Дональд намерен провести встречу с Путиным и Зеленским уже 22 августа, передает BAQ.KZ.
Как пишет портал Axios, Трамп уже сообщил Владимиру Зеленскому и другим участникам о своём намерении.
"Трамп сказал Зеленскому и другим участникам разговора, что хочет провести трехсторонний саммит "быстро" уже 22 августа", - сообщило издание.
Напомним, главной темой обсуждения президентов США и России на Аляске стали пути мирного урегулирования конфликта на Украине.
Самое читаемое
- Что сказал Дональд Трамп после встречи с Путиным
- Россия искренне заинтересована в том, чтобы положить конец украинскому конфликту - Путин
- Смертельное ДТП в Актюбинской области: погибли четыре человека
- Переговоры Путина и Трампа стартовали на Аляске
- Путин возложил цветы к могилам советских лётчиков на военном кладбище в США