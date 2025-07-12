Новый приказ Минтуризма и спорта от 27 июня 2025 года ограничивает поведение атлетов, тренеров и судей на соревнованиях и в общественных местах. В интервью BAQ.KZ вице-министр туризма и спорта Серик Жарасбаев сообщил, что изменения касаются всех спортсменов без исключения.

Касаются ли изменения теннисистов? Например, теннисист Александр Бублик известен своей эмоциональностью на корте. Большинство теннисных турниров проходят за рубежом, распространяется ли данное правило на наших спортсменов, выступающих за границей?

На этот вопрос вице-министр ответил однозначно.

"Да, эти правила распространяются на всех спортсменов Казахстана, независимо от того, где проходят соревнования - за рубежом или в стране. Если спортсмен использует нецензурную брань или ненормативную лексику во время соревнований, федерация обязана это зафиксировать и принять соответствующие меры", - ответил вице-министр.

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Он отметил, что на сегодняшний день в Казахстане 180 видов спорта, и все они подпадают под действие этих норм.

Напомним, вице-министр туризма и спорта Серик Жарасбаев прокомментировал приказ ведомства, который ограничивает поведение атлетов, тренеров и судей на соревнованиях и в общественных местах.