Кегенский районный суд Алматинской области вынес приговор местному жителю, обвиняемому в незаконном приобретении, хранении и перевозке наркотических средств в особо крупном размере без цели сбыта, передает BAQ.KZ.

Как установил суд, мужчина собирал дикорастущую коноплю вблизи пограничного ограждения села Кызылшекара. По дороге его остановили военнослужащие, которые обнаружили и изъяли 508 граммов наркосодержащего растения.

Позже во время обыска по месту жительства подсудимого правоохранители нашли еще 2350 граммов высушенной марихуаны, которую, по материалам дела, он ранее заготовил для личного употребления.

В суде мужчина полностью признал вину, согласился с предъявленным обвинением и раскаялся в содеянном.

Суд признал его виновным по части 4 статьи 296 Уголовного кодекса и назначил наказание в виде 3 лет 6 месяцев лишения свободы. Осужденного взяли под стражу прямо в зале суда. Отбывать наказание он будет в учреждении уголовно-исполнительной системы средней безопасности.

Кроме того, с него взысканы процессуальные издержки за проведение экспертиз и обязательный платеж в Фонд компенсации потерпевшим. Приговор вступил в законную силу.

Ранее в Алматы суд приговорил 22-летнюю гражданку Казахстана к 16 годам лишения свободы за попытку ввоза крупной партии наркотиков из Таиланда. Специализированный межрайонный суд по уголовным делам города Алматы признал девушку виновной в контрабанде и незаконном обороте наркотических средств в особо крупном размере.

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