Казахстанка проведет 16 лет в заключении за контрабанду из Бангкока

В Алматы суд приговорил 22-летнюю гражданку Казахстана к 16 годам лишения свободы за попытку ввоза крупной партии наркотиков из Таиланда.

Специализированный межрайонный суд по уголовным делам города Алматы признал девушку виновной в контрабанде и незаконном обороте наркотических средств в особо крупном размере.

Что выявило следствие

По данным прокуратуры, девушка согласилась за денежное вознаграждение доставить в Казахстан два чемодана с экстрактом каннабиса общим весом 8,8 килограмма.

Контрабанду удалось пресечь сразу после её прибытия в аэропорт Алматы.

Предупреждение

В надзорном органе напомнили, что предложения о быстром заработке и бесплатных поездках, которые распространяются через социальные сети, могут быть частью международных наркосхем.

Даже участие в преступлении в качестве перевозчика влечет строгую уголовную ответственность.

Приговор суда вступил в законную силу.

Ранее суд в Алматы вынес приговор по аналогичной ситуации в международном аэропорту.

23-летняя жительница Жамбылской области признана виновной в незаконной перевозке наркотических средств в особо крупном размере. По материалам дела, в декабре 2025 года она прибыла рейсом "Бангкок – Алматы", где в её багаже обнаружили 8 кг 879 граммов гашишного масла.

Установлено, что она действовала по предварительной договорённости и за денежное вознаграждение согласилась перевезти запрещённые вещества через границу, а также обеспечить их дальнейшее хранение и сбыт.

Судом ей назначено наказание в виде 16 лет лишения свободы.

Также сообщалось, что закладчика отправили в места лишения свободы на 7 лет.

Читайте также: