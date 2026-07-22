Казахстанка проведет 16 лет в заключении за контрабанду из Бангкока
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
В Алматы суд приговорил 22-летнюю гражданку Казахстана к 16 годам лишения свободы за попытку ввоза крупной партии наркотиков из Таиланда.
Специализированный межрайонный суд по уголовным делам города Алматы признал девушку виновной в контрабанде и незаконном обороте наркотических средств в особо крупном размере.
Что выявило следствие
По данным прокуратуры, девушка согласилась за денежное вознаграждение доставить в Казахстан два чемодана с экстрактом каннабиса общим весом 8,8 килограмма.
Контрабанду удалось пресечь сразу после её прибытия в аэропорт Алматы.
Предупреждение
В надзорном органе напомнили, что предложения о быстром заработке и бесплатных поездках, которые распространяются через социальные сети, могут быть частью международных наркосхем.
Даже участие в преступлении в качестве перевозчика влечет строгую уголовную ответственность.
Приговор суда вступил в законную силу.
Ранее суд в Алматы вынес приговор по аналогичной ситуации в международном аэропорту.
23-летняя жительница Жамбылской области признана виновной в незаконной перевозке наркотических средств в особо крупном размере. По материалам дела, в декабре 2025 года она прибыла рейсом "Бангкок – Алматы", где в её багаже обнаружили 8 кг 879 граммов гашишного масла.
Установлено, что она действовала по предварительной договорённости и за денежное вознаграждение согласилась перевезти запрещённые вещества через границу, а также обеспечить их дальнейшее хранение и сбыт.
Судом ей назначено наказание в виде 16 лет лишения свободы.
Также сообщалось, что закладчика отправили в места лишения свободы на 7 лет.
Читайте также:
Самое читаемое
- Кухня в багажнике: жительница Абайской области каждый день привозит горячие обеды огнеборцам
- В Павлодарской области после урагана сняли загадочную воронку в небе
- Месси, Холанд и IShowSpeed: что стало главным вирусным моментом ЧМ-2026
- Знаменитый дом с муралом в Астане находится в аварийном состоянии
- После удара по Wildberries продавцы заявили об убытках на 100 млрд рублей