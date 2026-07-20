Как служебные собаки помогли пресечь 90 наркопреступлений в Казахстане

В Казахстане продолжается республиканское оперативно-профилактическое мероприятие "Карасора-2026", направленное на борьбу с незаконным оборотом наркотических средств и выявление фактов культивирования наркосодержащих растений.

С начала июня операция проводится во всех регионах страны, где распространены очаги произрастания дикорастущей конопли. В мероприятиях задействованы сотрудники полиции, военнослужащие Национальной гвардии МВД и Министерства обороны, а также современные технические средства – вертолеты, беспилотные летательные аппараты и технологии спутникового мониторинга.

Особое внимание уделено Шускому региону, где с помощью беспилотников выявлены и ликвидированы десятки очагов дикорастущей конопли.

Активную роль в операции играют сотрудники кинологических подразделений. Служебно-розыскные собаки круглосуточно работают на автомобильных дорогах, железнодорожных объектах и других направлениях возможной транспортировки наркотиков.

За время проведения операции с участием кинологических расчетов удалось пресечь 90 наркопреступлений. В незаконный оборот не допущено около 550 килограммов различных наркотических средств.

В Министерстве внутренних дел отмечают, что комплексный подход, использование современных технологий и слаженная работа всех подразделений позволяют повысить эффективность борьбы с наркопреступностью.

Ведомство продолжит системную работу по обеспечению общественной безопасности, защите здоровья граждан и реализации принципа "Закон и Порядок".

Ранее сообщалось, что служебные собаки с сильной генетикой направлены в разведение.

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