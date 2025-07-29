Столичный департамент по борьбе с экономическими и финансовыми преступлениями (АФМ) завершил расследование резонансного случая мошенничества, связанного со сбором пожертвований на лечение ребёнка, передает BAQ.KZ.

По версии следствия, супруги организовали эмоциональную рекламную кампанию с участием сына: видеоролики, таргетированная реклама в Instagram и Facebook, посты, которые затронули чувства десятков тысяч казахстанцев. В итоге было собрано более 1,3 млрд тенге, из которых на лечение выделили лишь 6,4 млн. Остальные средства потрачены на личные нужды.

Среди "приобретений":

три квартиры в столице,

земельный участок,

пять автомобилей,

крупные ставки в букмекерской конторе.

Подозреваемые также направили около 30% пожертвований (около 481 млн тенге) на продвижение страницы через Meta Ads. Это обеспечило широкий охват и рост суммы донатов.

В рекламе использовались различные обманные методы: публиковались инсценированные видео якобы из аэропорта, информация об успешной операции в Турции (LIV Hospital) стоимостью 84 млн тенге, хотя фактически лечение за границей не состоялось.

Когда началось досудебное расследование, супруги пытались скрыть часть имущества, переоформив земельный участок на третье лицо — сделка признана фиктивной.

Суд наложил арест на всё имущество, приобретённое на преступные доходы. Подозреваемым избрана мера пресечения — домашний арест. Дело сейчас находится на рассмотрении в суде.

В соответствии с законодательством РК, супруги считаются невиновными до тех пор, пока суд не вынесет приговор.

Ранее появились подробности этого дела: более шести лет назад в семье Даулета и Толкын Тотакановых родился мальчик по имени Альтаир. Родители поняли, что у ребёнка серьёзные проблемы со здоровьем: он отставал в развитии, не мог сидеть, ходить и принимать пищу самостоятельно. Специалисты были готовы провести операцию в Турции за 50 миллионов тенге. Нужную сумму быстро собрали, однако на этом супружеская пара не остановилась.