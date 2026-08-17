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СОЧ отменят в начальных классах Казахстана с нового учебного года

В Минпросвещения рассчитывают снизить оценочную нагрузку на учеников и педагогов.

17 Августа 2026, 15:14
АВТОР
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Magnific.com 17 Августа 2026, 15:14
17 Августа 2026, 15:14
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Фото: Magnific.com

С 1 сентября 2026 года в 2–4-х классах казахстанских школ больше не будут проводить отдельное суммативное оценивание за четверть - СОЧ. Об этом сообщила первый вице-министр просвещения РК Шынар Акпарова, передает корреспондент BAQ.KZ.

Вместо прежней системы формативного и суммативного оценивания вводятся формативное и промежуточное оценивание.

Промежуточную работу школьники будут выполнять после завершения каждого раздела учебной программы. Если в течение четверти заканчиваются три раздела, соответственно, пройдут три таких оценивания.

«Ранее, например, если по математике в течение одной четверти проводились три СОР и один СОЧ, учащийся выполнял в общей сложности четыре оценочные работы. В соответствии с новым порядком промежуточное оценивание проводится после завершения каждого раздела. Отдельный СОЧ в конце четверти не проводится. Таким образом, количество оценочных работ в течение четверти сокращается на одну работу», - сказала Шынар Акпарова.

По словам первого вице-министра, изменение должно снизить оценочную нагрузку на детей. Учителям, в свою очередь, больше не потребуется разрабатывать и проверять задания для отдельного СОЧ.

Изменится и содержание оценочных работ. По казахскому и русскому языкам промежуточное оценивание будет включать диктант и задания на читательскую грамотность, по литературному чтению - изложение и сочинение, а по математике - контрольную работу с заданиями на математическую грамотность.

При этом письменные работы по языковым предметам и математике школьники будут выполнять в тетрадях, а не на готовых шаблонах или заранее подготовленных бланках ответов.

Что еще изменится 

Помимо отмены отдельного СОЧ, с 1 сентября 2026 года для учеников 2–4-х классов изменится и порядок формирования четвертной оценки. При этом сама система критериального оценивания сохранится.

Доля формативного оценивания увеличится с 25% до 50% четвертной оценки. Текущую работу школьников будут оценивать по шкале от 1 до 10 баллов.

Баллы будут выставлять не за одно отдельное задание, а с учетом работы ученика на разных этапах урока. В течение четверти педагог должен оценить каждого ребенка по предмету как минимум на 30% проведенных уроков. Например, если было 30 уроков, формативный балл ученик должен получить минимум на девяти из них.

Вторую половину четвертной оценки – 50% – составят результаты промежуточного оценивания, которое проводится после завершения каждого раздела программы.

Максимальный балл за такую работу будет зависеть от класса:

  • 2-й класс – до 12 баллов;
  • 3-й класс – до 14 баллов;
  • 4-й класс – до 16 баллов.

Четвертная оценка будет рассчитываться автоматически по формуле 50% формативного + 50% промежуточного оценивания.

В первых классах подход не меняется – оценки по-прежнему выставлять не будут.

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