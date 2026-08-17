С 1 сентября 2026 года в 2–4-х классах казахстанских школ больше не будут проводить отдельное суммативное оценивание за четверть - СОЧ. Об этом сообщила первый вице-министр просвещения РК Шынар Акпарова, передает корреспондент BAQ.KZ.

Вместо прежней системы формативного и суммативного оценивания вводятся формативное и промежуточное оценивание.

Промежуточную работу школьники будут выполнять после завершения каждого раздела учебной программы. Если в течение четверти заканчиваются три раздела, соответственно, пройдут три таких оценивания.

«Ранее, например, если по математике в течение одной четверти проводились три СОР и один СОЧ, учащийся выполнял в общей сложности четыре оценочные работы. В соответствии с новым порядком промежуточное оценивание проводится после завершения каждого раздела. Отдельный СОЧ в конце четверти не проводится. Таким образом, количество оценочных работ в течение четверти сокращается на одну работу», - сказала Шынар Акпарова.

По словам первого вице-министра, изменение должно снизить оценочную нагрузку на детей. Учителям, в свою очередь, больше не потребуется разрабатывать и проверять задания для отдельного СОЧ.

Изменится и содержание оценочных работ. По казахскому и русскому языкам промежуточное оценивание будет включать диктант и задания на читательскую грамотность, по литературному чтению - изложение и сочинение, а по математике - контрольную работу с заданиями на математическую грамотность.

При этом письменные работы по языковым предметам и математике школьники будут выполнять в тетрадях, а не на готовых шаблонах или заранее подготовленных бланках ответов.