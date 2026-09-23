Согласование полетов дронов по e-mail раскритиковали в Курултае

Депутат Курултая, член фракции партии «Әділет» Айсулу Сулеймен предложила ускорить цифровизацию управления беспилотной авиацией в Казахстане. Соответствующий депутатский запрос она направила заместителю Премьер-министра – министру искусственного интеллекта и цифрового развития Жаслану Мадиеву, передает BAQ.KZ.

По словам депутата, сегодня для обычного полета дрона оператор направляет заявку в центр управления воздушным движением по электронной почте. Данные проверяются вручную, а отследить статус заявки в цифровом формате нельзя.

«То есть технологию XXI века мы пытаемся управлять инструментами прошлого века», – заявила Айсулу Сулеймен.

Депутат предложила ускорить создание единой цифровой системы управления полетами беспилотников и воздушным пространством на малых высотах. Она должна позволить подавать и отслеживать заявки онлайн, видеть на карте зоны с ограничениями и в будущем автоматически согласовывать полеты.

«Необходимо ускорить создание единой цифровой системы управления беспилотным движением и воздушным пространством на малых высотах. В ней должны быть предусмотрены цифровая подача и сопровождение заявок, отображение на карте зон с ограничениями, интеграция необходимых государственных и авиационных информационных систем, а в будущем — возможность автоматизированного согласования полетов», — заявила Айсулу Сулеймен.

Кроме того, Сулеймен предложила разработать единую технологическую дорожную карту развития отрасли и активнее готовить операторов дронов, инженеров и разработчиков.

По ее словам, Казахстану важно не только закупать готовые беспилотники, но и развивать собственные технологии, научные разработки и производство.