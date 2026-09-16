Казахстан готовит «цифровое небо» для беспилотной авиации

В Казахстане начнут создавать инфраструктуру для нового типа воздушного транспорта – беспилотников, eVTOL и городской воздушной мобильности. Первой площадкой для внедрения таких технологий станет Alatau City, передает BAQ.KZ.

Казахстан договорился о сотрудничестве в этой сфере с Южной Кореей во время государственного визита Президента Касым-Жомарта Токаева. Речь идет не только об использовании готовых корейских решений, но и о передаче технологий и их локализации в стране.

Что хотят запустить

Одним из основных элементов проекта станет UTM – цифровая система управления движением беспилотных летательных аппаратов на малых высотах.

Она необходима для того, чтобы разные виды беспилотной авиации могли безопасно находиться в одном воздушном пространстве. В перспективе в эту систему планируется интегрировать дроны, eVTOL – электрические аппараты вертикального взлета и посадки – и другие виды воздушного транспорта.

Технологии и цифровые решения для UTM планируют развернуть непосредственно в Казахстане. Управление системой и обработка данных также должны осуществляться внутри страны с учетом требований казахстанского законодательства.

Практической частью проекта займутся Korea Airports Corporation и казахстанская Alatau Advance Air Group.

Почему выбрали Alatau City

Первым местом, где новую систему хотят опробовать на практике, станет Alatau City.

Планы при этом не ограничиваются управлением дронами. Предполагается постепенно создать инфраструктуру городской воздушной мобильности, включая площадки для eVTOL – вертипорты, цифровое управление воздушным движением и решения для беспилотной доставки грузов.

Чтобы новые технологии можно было испытывать до появления полноценного регулирования, Министерство транспорта рассмотрит возможность запуска специального экспериментального правового режима – регуляторной «песочницы».

При внедрении системы должны учитываться требования авиационной и кибербезопасности, защиты критической инфраструктуры, а также международные стандарты ICAO.

Договоренности закреплены меморандумом между министерствами Казахстана и Министерством земель, инфраструктуры и транспорта Южной Кореи. В дальнейшем стороны рассматривают возможность перейти к полноценному межправительственному соглашению по развитию системы UTM.

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