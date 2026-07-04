Сопредседатель партии "Respublica" поддержал продление полномочий Айдарбека Ходжаназарова
Они истекают в этом месяце.
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На V внеочередном Съезде партии "Respublica" сопредседатель Сырымбек Тау выступил с предложением продлить полномочия действующего председателя Айдарбека Ходжаназарова. Срок его руководства истекает в июле.
"Айдарбек Асанович – один из основателей партии. Под его началом Respublica за короткое время стала авторитетной силой, завоевала доверие общества и добилась реальных результатов", - подчеркнул Сырымбек Тау.
По его словам, партия сформировала разветвленную региональную сеть, депутатский корпус и выступила с рядом законодательных инициатив в интересах граждан. Сегодня, в преддверии выборов в Курултай, важно сохранить преемственность курса.
Сырымбек Тау подчеркнул профессионализм и управленческий опыт Ходжаназарова, заручившегося поддержкой членов партии, региональных филиалов и депутатов. Продление полномочий, по его убеждению, обеспечит стабильность и последовательную реализацию стратегических задач. Делегаты съезда проголосовали за продление полномочий Айдарбека Ходжаназарова в качестве председателя партии на три года.
Напомним, в столице проходит внеочередной V Съезд партии "Respublica", в работе которого принимают участие руководство партии, члены Центрального и региональных советов, председатели филиалов, депутаты, а также активисты сообществ Respublica Jastary и ReWomen.
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