Жители Астаны все чаще готовы сортировать мусор. Но одного желания пока недостаточно. Чтобы сдать пластик, батарейки, старую одежду или электронику, человеку приходится искать пункты приема, выяснять, что именно там принимают, а иногда ехать с пакетами вторсырья в другой район. Почему раздельный сбор в столице до сих пор не стал простой привычкой и что происходит с мусором после контейнера, разбирался BAQ.KZ.

Люди готовы сортировать, но не всегда знают, как

Экотренер и консультант по устойчивому развитию Мариям Касымова отмечает, что интерес жителей столицы к сортировке постепенно растет.

При этом население Астаны продолжает увеличиваться. Поэтому, считает эксперт, экологическое просвещение должно быть постоянным. Начинать его нужно еще в детском саду, продолжать в школах, университетах, на рабочих местах и в жилых комплексах.

«Люди готовы сортировать. Просто порой они не знают, куда можно сдать и как сортировать. Если этой информации будет больше звучать в средствах массовой информации, то и сортирующих будет больше», – говорит Мариям Касымова.

Руководитель ТОО «Global Green Hub», победитель республиканского конкурса социальной ответственности бизнеса «Парыз» по городу Астане в номинации «За вклад в экологию» Асель Сейфуллина также считает, что проблема сегодня не только в желании людей.

«Многие жители просто не знают, что инфраструктура для раздельного сбора уже развивается и что в городе существуют пункты приема разных видов отходов. Если человек действительно хочет сортировать, сегодня он уже может найти такую возможность. Но пока это требует дополнительных усилий: нужно искать информацию, понимать, куда отвезти пластик, батарейки, одежду или электронику», – говорит Сейфуллина.

Хватает ли Астане пунктов приема

По словам Мариям Касымовой, существующей инфраструктуры для столицы пока недостаточно. Часть пунктов приема закрылась, а оставшиеся расположены неравномерно.

По ее мнению, одного пункта на район мало. В каждом районе должно быть несколько мест, куда жители смогут регулярно приносить отсортированные отходы.

«Чем быстрее мы дадим инфраструктуру, чем она будет удобнее, тем больше людей будут сортировать. Люди готовы сортировать, но нужно понимать, куда это все потом сдавать», – отметила Касымова.

Асель Сейфуллина также считает доступность одним из главных условий формирования привычки.

«Чем меньше человеку нужно менять свой привычный маршрут ради экологичного действия, тем выше вероятность, что это действие станет регулярным», – объясняет она.

При этом делать ставку только на стационарные экопункты необязательно. По мнению эксперта, в городе могут одновременно работать разные форматы: мобильные машины для сбора отходов, пункты при торговых центрах, школах и жилых комплексах, а также специальные EcoHub-пространства.

«Главное – чтобы человек знал: рядом со мной есть понятное место или сервис, которым я могу воспользоваться регулярно», – говорит Сейфуллина.

Почему одного контейнера недостаточно

Поставить во дворе несколько разноцветных контейнеров – еще не значит создать работающую систему раздельного сбора.

За каждым таким контейнером стоит целая цепочка: его нужно обслуживать, вовремя вывозить содержимое, сортировать отходы и отправлять подходящее сырье на переработку.

«Нельзя просто поставить контейнер и ожидать, что система заработает. Возникает следующий вопрос: кто будет его обслуживать, регулярно вывозить отходы, контролировать качество сортировки? Это постоянные расходы. Для государства это дополнительная финансовая нагрузка, а для частного бизнеса переработка и сбор отдельных фракций не всегда достаточно маржинальны. Поэтому раздельный сбор – это не только вопрос контейнеров. Это целая экосистема», – говорит Асель Сейфуллина.

Мариям Касымова считает эффективным форматом крупные пункты приема, где работает сотрудник. Он может сразу объяснить человеку, что принимают и как правильно подготовить отходы к сдаче.

Такой подход, по ее мнению, позволяет не только собирать вторсырье, но и постепенно учить людей правильно сортировать мусор.

«Все равно заберет одна машина»: есть ли тогда смысл сортировать

Один из аргументов, который часто можно услышать против раздельного сбора, – недоверие к тому, что происходит с мусором дальше.

Человек сортирует отходы дома, относит их в разные контейнеры, а затем видит, как за ними приезжает одна машина. Возникает закономерный вопрос: зачем было сортировать?

Мариям Касымова объясняет, что действовавшая в Астане система желтых и зеленых контейнеров со временем изменилась. По ее словам, даже если отходы забирает одна машина, пригодное для переработки сырье впоследствии может быть отобрано на сортировочном комплексе.

«Многие люди говорят: „Зачем сортировать? Все равно одна машина приезжает“. Но даже если она одна, вторсырье все равно доедет до завода. А там уже на конвейерной ленте оно отсортируется. Если хотя бы люди делили отходы на мокрую и сухую фракции, вторсырье – это уже огромная победа», – считает эксперт.

Асель Сейфуллина отмечает, что недоверие к системе может быстро разрушить экологическую привычку.

«Если человек однажды потратил время на сортировку, а потом увидел или решил, что все отходы смешали, мотивация резко падает. Поэтому экологическим инициативам необходимо показывать всю цепочку: собрали – передали – переработали – получили новый продукт», – говорит она.

Что происходит с мусором после контейнера

По словам Мариям Касымовой, отходы из разных районов Астаны поступают на сортировочный комплекс.

Там они попадают на конвейерную линию. Работники вручную отбирают то, что можно использовать повторно или отправить на переработку: бумагу, картон, пластиковые бутылки, металлические банки, стекло и другие материалы.

Затем отобранное сырье прессуют в крупные брикеты. После этого его могут отправить на перерабатывающие предприятия.

Но чем сильнее вторсырье смешано с обычным и особенно пищевым мусором, тем сложнее его отобрать.

«Конвейерная лента едет с определенной скоростью. Из-за того, что люди не сортируют и все бывает в смешанном виде, иногда с пищевыми отходами, работники просто не успевают все отобрать. Если бы в пакете было сложено чистое вторсырье, сотрудникам было бы намного проще», – объясняет Касымова.

Почему вторсырье должно быть чистым

Даже если материал в принципе можно переработать, важно, в каком состоянии он дошел до сортировки.

Например, бумага и картон быстро теряют свою ценность после контакта с жидкостью и пищевыми отходами.

«Чистота, качество вторсырья – это очень важно. Если бумага намокла, она уже не имеет той ценности. Пластик еще может как-то пережить смешение с пищевыми отходами, а про макулатуру я тем более не говорю. Это такой вид вторсырья, который имеет свойство быстро портиться», – отмечает Касымова.

Какие отходы сдать проще, а какие – сложнее

По словам Мариям Касымовой, проще найти прием пластиковых бутылок, макулатуры и картона. На такое сырье есть устойчивый спрос.

С другими отходами сложнее. Некоторые из них принимают только специализированные сборщики. Не каждый пункт работает, например, с отдельными видами упаковки, текстилем, отработанным растительным маслом или обувью.

Причина во многом экономическая.

«Сборщики закупают у населения то, что достаточно быстро собирается и что потом можно перепродать заводам-переработчикам. Нужно понимать, что предприниматель несет расходы: пункт приема нужно содержать, выплачивать зарплату, организовывать логистику», – объясняет эксперт.

Почему экопункты открываются, а потом закрываются

Открыть пункт приема – только половина дела. Чтобы он продолжал работать, нужны помещение, сотрудники, транспорт и деньги на постоянные расходы.

По словам Мариям Касымовой, многие экологические инициативы пока во многом зависят от энтузиастов, волонтеров, спонсоров и поддержки бизнеса.

«Пока все это больше держится на энтузиазме. Где-то помогают неравнодушные люди, спонсоры, где-то – бизнес. Но собственного помещения у нас нет. Было бы здорово, если бы помогли и с логистикой, потому что на все нужны деньги – расходные материалы, мешки, вода и питание для волонтеров», – рассказала Касымова.

Асель Сейфуллина также называет финансовую устойчивость одной из главных проблем таких проектов.

«Создание инфраструктуры – это только начало. Дальше появляются операционные расходы: аренда, логистика, персонал, вывоз, сортировка, обслуживание. Если изначально не определена устойчивая финансовая модель, проекту сложно работать долго», – объясняет она.

От «зачем сортировать?» к «куда сдавать?»

Несмотря на проблемы с инфраструктурой, само отношение людей к сортировке постепенно меняется.

Как отмечает Асель Сейфуллина, раньше приходилось чаще объяснять, зачем вообще разделять отходы. Теперь у людей появляется другой вопрос – как сделать это удобно.

«Мы постепенно переходим от вопроса „Зачем вообще сортировать?“ к вопросу „Как мне это делать удобно?“. И это очень важный этап», – говорит Сейфуллина.

По ее словам, экологичное действие должно стать частью обычной жизни. Человеку не должно приходиться специально ехать через весь город с пакетами пластика, бумаги или других отходов.

«Для меня экологическое мышление начинается именно в этот момент: когда человек перестает воспринимать экологию исключительно как ответственность государства и понимает, что его собственные ежедневные действия тоже являются частью системы», – добавила она.

Следующий этап развития раздельного сбора в Астане зависит уже не только от желания жителей. Людям нужна простая и понятная система: чтобы пункт приема находился рядом, правила сортировки не приходилось каждый раз искать, а дальнейшая судьба собранного вторсырья была прозрачной.

Тогда сортировка сможет постепенно превратиться из занятия энтузиастов в обычную городскую привычку.

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