Сотрудник аэропорта Франкфурта умер от малярии

В аэропорту Франкфурта-на-Майне зарегистрировали шесть случаев заражения малярией среди сотрудников. Один из заболевших скончался. Об этом сообщил оператор аэропорта – компания Fraport.

По предварительной версии специалистов, источником инфекции мог стать комар, который попал в Германию на борту самолёта из региона, где малярия широко распространена. Предположительно, это произошло в июле.

Пять сотрудников проходят лечение

Ещё пять работников аэропорта заразились малярией и сейчас получают медицинскую помощь.

В Fraport сообщили, что основное внимание уделяется профилактике и информированию персонала. Сотрудникам рекомендуют обращаться к врачу при появлении симптомов, характерных для малярии, и сообщать медикам о работе в аэропорту.

На территории аэропорта установили специальные ловушки для комаров. Пойманных насекомых отправляют в лабораторию для проведения исследований.

Случаи передачи малярии в аэропортах крайне редки

Институт имени Роберта Коха отмечает, что подобные случаи в Германии встречаются крайне редко.

Малярия передаётся человеку через укусы инфицированных комаров рода Anopheles. Для заражения насекомое должно предварительно получить возбудителя инфекции.

По данным RKI, в Германии обитают отдельные виды комаров Anopheles, которые при определённых условиях способны переносить малярию. Однако случаи местной передачи инфекции регистрируются очень редко.

В департаменте здравоохранения Франкфурта также подчеркнули, что так называемая «аэропортная малярия» за пределами регионов, где заболевание является эндемичным, представляет собой крайне редкий путь заражения. Передача инфекции от человека к человеку при таких случаях не играет существенной роли.

Исследование всех известных случаев «аэропортной» и связанной с багажом малярии в Европе за период с 1969 по 2024 год выявило 145 эпизодов заражения, девять из которых произошли в Германии.

Чем опасна малярия

Малярия может представлять угрозу для жизни. Среди основных симптомов заболевания – лихорадка, головная боль, затруднённое дыхание и судороги.

В тяжёлых случаях инфекция может привести к коме и смерти, особенно у людей из групп повышенного риска.

Одним из способов профилактики является защита от укусов комаров. При появлении подозрительных симптомов важно своевременно обратиться за медицинской помощью.

Ранее сообщалось, что алматинка привезла малярию из Африки.

За последние пять лет в стране зарегистрировали 13 случаев, преимущественно тропической формы заболевания. Последний случай зафиксировали в марте в Алматы у женщины, вернувшейся из Африки.

По данным Национального центра общественного здравоохранения, все заболевшие не проходили химиопрофилактику перед поездкой. Специалисты отмечают, что риск завоза малярии сохраняется на фоне активного туризма, трудовой миграции и расширения международных связей.

Наиболее опасными в отношении малярии остаются страны Африки, Юго-Восточной Азии и отдельные государства Латинской Америки. Специалисты рекомендуют перед поездкой ознакомиться с эпидемиологической обстановкой, пройти необходимую химиопрофилактику и соблюдать меры защиты от укусов насекомых.

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