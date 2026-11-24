Сотрудник больницы погиб после возгорания в Актобе
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В Актобе человек скончался после возгорания на территории городской многопрофильной больницы № 1. Несмотря на усилия врачей, спасти пострадавшего не удалось. Информацию подтвердили в Управлении здравоохранения Актюбинской области, передает BAQ.KZ.
Что произошло
По информации, распространившейся в социальных сетях, трагедия произошла на кислородном складе больницы. Сообщается, что сотрудник медучреждения получил серьёзные ожоги.
В Управлении здравоохранения Актюбинской области сообщили, что происшествие случилось 14 ноября на одном из технических объектов больницы.
«14 ноября 2026 года на одном из технических объектов многопрофильной городской больницы № 1 произошло возгорание, в результате которого пострадал один человек. Несмотря на оказанную медицинскую помощь и проведённую интенсивную терапию, пострадавший скончался», – сообщили в ведомстве в ответ на запрос редакции BAQ.KZ.
Сейчас обстоятельства произошедшего выясняют сотрудники Департамента по чрезвычайным ситуациям.
Ранее сообщалось, что ребёнок получил тяжёлые ожоги в детсаду Астаны: возбуждено уголовное дело.
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