Ограничение доступа детей к социальным сетям в Казахстане не будет реализовываться через прямые запреты. Об этом сообщил Дмитрий Мун на пресс-конференции в СЦК, передаёт корреспондент BAQ.KZ.

По его словам, основной акцент делается не на блокировку самих платформ, а на ограничение доступа к контенту, который не соответствует возрасту ребёнка.

"Речь идёт не о запрете соцсетей, а об ограничении доступа к контенту, который не соответствует возрасту", – пояснил он.

Вице-министр отметил, что простые технические меры – такие как указание возраста при регистрации или блокировка отдельных сервисов – неэффективны, поскольку дети легко обходят подобные ограничения. Более того, жёсткие запреты часто приводят к тому, что активность перемещается в другие приложения и игры.

Вместо этого, по словам Дмитрия Муна, крупные цифровые платформы уже применяют анализ поведения аккаунта, который позволяет определить, пользуется сервисом ребёнок или взрослый.

"Алгоритмы могут определить возраст по поведению пользователя. Для крупных платформ это не является проблемой", – отметил он.

Такие механизмы позволяют корректно настраивать рекомендации, рекламу и доступ к контенту без применения административных или уголовных мер. При этом, подчеркнул вице-министр, важную роль продолжает играть ответственность родителей – контроль времени, контента и цифровых привычек детей.

Ранее сообщалось, что в Казахстане рассматривается вопрос ограничения доступа детей и подростков к социальным сетям.