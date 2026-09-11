Создатель PISA: ученики, которые не пользуются ИИ, показывают высокие результаты
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Ученики, которые не пользуются искусственным интеллектом, показывают в тестах PISA более высокие результаты. Об этом заявил создатель этих тестов Андреас Шляйхер, передает BAQ.KZ со ссылкой на Euronews.
Результаты исследования 2025 года опубликовали на этой неделе. В нем участвовали 15-летние подростки из 91 страны, и уровень чтения и математики в странах ОЭСР опустился до рекордно низких значений.
«Мы видим, что у молодых людей не только снижается базовая грамотность, но и падает способность учащихся сопоставлять данные и критически осмысливать информацию, работать с более сложными текстами», - сказал Шляйхер.
Именно эти навыки, по его словам, нужны в мире искусственного интеллекта.
«Эти технологии вовсе не всегда точны, поэтому интуитивная потребность все проверять и перепроверять должна быть по-настоящему развита», - добавил он.
Порочный круг
Шляйхер описывает замкнутую петлю. Инструменты, которые не заставляют человека думать напряженнее, выбивают именно те способности, которые нужны, чтобы этими инструментами пользоваться грамотно.
«Вывод очень простой: нельзя прийти в спортивную форму, просто глядя на спорт. В форму приводят занятия спортом. С обучением то же самое. Знания не приходят через потребление контента, обучение происходит, когда вы вовлекаетесь в работу с идеями, сравниваете и сопоставляете. А ИИ может как раз вытеснять этот процесс. Это то, что мы наблюдаем», - отметил он.
Причина, по его мнению, в том, что технологии развиваются быстрее, чем системы образования успевают меняться.
«Люди всегда умели лучше придумывать новые вещи, чем разумно ими пользоваться», - сказал Шляйхер.
При этом исследование показало и обратную сторону. Там, где ИИ используют осознанно и он создает когнитивное напряжение, например когда ученики ставят под сомнение ответ алгоритма, результаты оказываются выше. Задача систем образования, по словам Шляйхера, перейти от потребительского использования ИИ к творческому.
Что показал Казахстан
В казахстанской части исследования участвовали 22 680 учащихся из 643 организаций образования.
По цифровому направлению страна оказалась впереди ОЭСР. Контент, созданный с помощью искусственного интеллекта, на уроках используют 80 % казахстанских школьников при среднем показателе 63 %. Еще 85 % учатся в школах, где действуют специальные рекомендации по использованию цифровых устройств.
По академическим результатам картина другая. Казахстан набрал 420 баллов по естественнонаучной грамотности при среднем показателе ОЭСР 482, 414 по математике против 463 и 385 по чтению против 461. По методологии ОЭСР около 20 баллов соответствуют примерно одному учебному году обучения.
Сильные стороны у казахстанской школы тоже есть, и лежат они в другой плоскости. Индекс поддержки со стороны педагогов составил 0,65 против 0,03 в среднем по ОЭСР, взаимное обучение среди учеников 87 % против 51 %. О том, что не сталкиваются с буллингом, сообщили 77 % школьников, тогда как в среднем по ОЭСР таких 53 %.
Подробнее о результатах казахстанских школьников мы писали ранее.
Кто справляется лучше всех
Сильнее всего результаты упали в крупных европейских странах, во Франции, Германии и Испании.
«А самые интересные решения нашли маленькие, динамичные экономики», - отметил Шляйхер.
В пример он привел Эстонию, школьники которой заняли первое место в Европе и вошли в мировую десятку по всем трем направлениям.
«Это яркий пример страны, которая осторожно, но очень продуманно и продуктивно осваивает цифровой мир», - пояснил он.
Что делать родителям
Тут у Шляйхера ответ неожиданно простой, и он адресован не школе.
«Меня всерьез тревожит то, что интерес родителей к образованию в Европе резко упал», - сказал он.
Речь, по его словам, не о том, чтобы сидеть три часа за домашними заданиями. Достаточно показывать ребенку, что его работа в школе вам действительно важна.
Дети, чьи родители просто спрашивают, как прошел день в школе, по результатам тестов опережают сверстников примерно на два учебных года.
От учителей Шляйхер ждет большего, чем хорошее преподавание. Педагог, по его мнению, должен быть тренером, наставником и организатором, который искренне интересуется тем, кем его ученики хотят стать.
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