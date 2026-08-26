SpaceX Илона Маска построит космодром за $100 млрд

Компания SpaceX планирует построить в американском штате Луизиана новый космодром стоимостью $100 млрд. Площадка Starbase Louisiana появится в округе Вермилион на территории бывшего объекта Exxon, сообщает CNBC.

Новый комплекс станет основной стартовой площадкой для Starship – крупнейшей ракеты SpaceX, которая разрабатывается как полностью многоразовая.

Компания рассчитывает проводить на новой площадке тысячи запусков ежегодно. Проект должен помочь SpaceX значительно расширить спутниковую группировку Starlink, а в перспективе – реализовать планы по выводу на орбиту дата-центров и полетам на Марс.

Илон Маск заявил, что строительство космодрома может обеспечить Луизиану примерно 10 тысячами рабочих мест. Власти штата дают более консервативную оценку: около 3 тысяч новых прямых рабочих мест в течение десяти лет и еще 8,1 тысячи косвенных.

По данным SpaceX, поиск подходящей территории для нового космодрома занял около семи лет. Одним из ключевых условий был доступ к необходимым объемам топлива.

Starbase Louisiana станет четвертой стартовой площадкой SpaceX. Компания также намерена участвовать в восстановлении прибрежных болот Луизианы и укреплении их защиты от штормов.

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