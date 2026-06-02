Спасатели Павлодарской области извлекли из Иртыша тела мужчины и женщины
В Павлодарской области завершены поисковые работы двух человек, ранее пропавших на водоемах региона.
Сегодня 2026, 06:14
171Фото: Pixabay.com
Как сообщили в пресс-службе Департамента по чрезвычайным ситуациям, 1 июня в Иртышском районе спасатели извлекли из воды тело женщины 1990 года рождения. Оно было обнаружено у берега одной из проток реки Иртыш недалеко от села Иртышск. По предварительным данным, женщина утонула 18 мая.
В этот же день в Павлодаре сотрудники оперативно-спасательного отряда подняли из реки Иртыш тело мужчины 1990 года рождения — гражданина России. Предварительно установлено, что он утонул 28 мая во время купания.
В ДЧС отметили, что в обоих случаях тела погибших обнаружили очевидцы, которые незамедлительно сообщили о находке спасателям. Обстоятельства происшествий устанавливаются.
