Спасатели Павлодарской области извлекли из Иртыша тела мужчины и женщины

Как сообщили в пресс-службе Департамента по чрезвычайным ситуациям, 1 июня в Иртышском районе спасатели извлекли из воды тело женщины 1990 года рождения. Оно было обнаружено у берега одной из проток реки Иртыш недалеко от села Иртышск. По предварительным данным, женщина утонула 18 мая.

В этот же день в Павлодаре сотрудники оперативно-спасательного отряда подняли из реки Иртыш тело мужчины 1990 года рождения — гражданина России. Предварительно установлено, что он утонул 28 мая во время купания.

В ДЧС отметили, что в обоих случаях тела погибших обнаружили очевидцы, которые незамедлительно сообщили о находке спасателям. Обстоятельства происшествий устанавливаются.

