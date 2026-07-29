Спасатели вывели из огня четырех человек при пожаре в жилом комплексе Астаны
29 Июля 2026, 09:12
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29 Июля 2026, 09:1229 Июля 2026, 09:12
109Фото: МЧС
Ранним утром в районе Сарыарка загорелась квартира на третьем этаже одного из жилых комплексов по улице Ш. Косшыгулулы. Пламя охватило мебель и домашние вещи на площади 20 квадратных метров.
Пока шло тушение, сотрудники МЧС вывели из соседних квартир четырех человек. Для безопасной эвакуации людям надели спасательные маски.
Пожар полностью ликвидирован, пострадавших нет. Причины возгорания устанавливаются.
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