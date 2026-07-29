Двое инспекторов патрульной полиции города Алатау в Алматинской области заметили пожар в жилом доме, вошли внутрь и вывели оттуда людей, передает BAQ.KZ со ссылкой на пресс-службу полиции.

Всё началось буднично. Инспекторы батальона патрульной полиции Б. Умбеталиев и Н. Бакберген несли обычную службу и увидели огонь в доме на одной из улиц микрорайона Ынтымак.

К месту происшествия они приехали первыми, раньше экстренных служб. Времени на ожидание не было, и полицейские сразу зашли в горящее здание. Людей, которые оставались внутри, вывели в безопасное место, а затем постарались не дать огню перекинуться дальше.

Оба получили ожоги. Несмотря на это, инспекторы не ушли и продолжили помогать тушить пожар, пока не приехали спасатели.

В полиции отметили, что решительные действия сотрудников позволили сохранить человеческие жизни и не допустить более тяжёлых последствий.

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