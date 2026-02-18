Священный месяц Рамадан в этом году начинается 19 февраля. В Управлении общественного здравоохранения Астаны напомнили о правилах питания во время поста и перечисли продукты, которые помогут сохранить здоровье, передает BAQ.KZ.

По словам врачей, соблюдение поста благоприятно влияет на пищеварительную систему: активизируются внутренние ресурсы организма, уменьшается жировая масса и выводятся токсины. Однако при неправильном питании возможно ослабление иммунитета.

Диетолог Жанна Нурберген рекомендует включать в рацион продукты, богатые белком: мясо, рыбу, бобовые и яйца — 2–3 раза в день. Также необходимы полезные жиры (растительные масла, сливочное масло) и сложные углеводы — цельнозерновой хлеб, овощи, крупы и злаки.

В то же время специалист советует отказаться от:

колбас и переработанных мясных продуктов;

сладостей и кондитерских изделий;

белого хлеба и макарон из муки высшего сорта;

сладких и энергетических напитков;

майонеза, кетчупа и соусов;

жирной и жареной пищи.

Ифтар рекомендуется начинать с тёплой воды и фиников, после чего сделать паузу около 15 минут. Перед горячим блюдом желательно съесть овощной салат. Основу ужина могут составлять бульон, мясо, рыба, крупы, овощи и фрукты. Питаться следует небольшими порциями, а в период от ифтара до сухура выпивать до 3 литров воды, избегая солёной и сладкой пищи.

Для сухура врачи советуют выбирать продукты, дающие длительное чувство сытости: овсянку, гречку, рис, перловку, яйца, молочные продукты, кефир и йогурт без сахара, мясо и цельнозерновой хлеб.

Специалисты отмечают, что пост подходит не всем. При наличии хронических заболеваний рекомендуется заранее проконсультироваться с терапевтом или эндокринологом.

