Спикер Сената ответил, допустимы ли поздравления во время заседаний
Ранее в Мажилисе депутат поздравил маму с днем рождения
Спикера Сената Маулена Ашимбаева в кулуарах парламента спросили о том, считает ли он уместным поступок депутата Мажилиса Ардака Назарова, который во время пленарного заседания поздравил маму с днем рождения. Спикера Сената отметил, что считает некорректным комментировать действия депутата соседней Палаты, передает BAQ.KZ.
Отвечая на вопрос о том, возможно ли такое в Сенате, Маулен Ашимбаев сказал:
"Если кто-то из сенаторов очень сильно любит свою маму, может быть, но пока таких случаев не было", - ответил Ашимбаев с улыбкой.
Напомним, выступая на заседании, Назаров обратился к коллегам с просьбой разрешить поздравить маму с днём рождения.
"Дорогая мамочка, от всей души поздравляю вас с днём рождения. Я вырос, купаясь в теплоте вашего доброго сердца и свете, исходящем с вашего лица. Мамочка, пусть вы с папой, словно два крыла птицы, всегда будете вместе и радуетесь внукам. Мамочка, я очень сильно вас люблю. Склоняю голову перед вами. Пусть будут живы и здоровы все наши мамы!", – сказал Ардак Назаров.
