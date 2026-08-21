Список обладателей образовательных грантов утвердили в Астане
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Акимат Астаны утвердил список обладателей государственных образовательных грантов местного исполнительного органа на подготовку специалистов с высшим образованием. Соответствующее постановление подписал аким столицы Женис Касымбек.
Гранты предназначены для обучения по очной форме в 2026–2030 учебные годы. Список их обладателей утвержден отдельным приложением к постановлению.
Решение принято на основании протокола комиссии по размещению государственного образовательного заказа на подготовку кадров с учетом потребностей рынка труда от 20 августа 2026 года.
Кроме того, акимат утвердил список обладателей грантов на получение послевузовского образования в резидентуре. Они рассчитаны на обучение в 2026–2029 учебные годы.
Еще один утвержденный список касается вакантных образовательных грантов, которые высвободились в процессе обучения по итогам экзаменационных сессий 2025–2026 учебного года. Речь идет о грантах, распределенных по результатам конкурсов, проведенных Казахским национальным педагогическим университетом имени Абая.
Управлению образования Астаны и соответствующей организации высшего образования поручено принять необходимые меры для исполнения постановления.
Фамилии обладателей грантов можно посмотреть здесь.
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