Выпускница школы из Мангистауской области Умит Ершеева получила знак «Алтын белгі» после неоднозначной ситуации, которая привлекла широкое внимание общественности. Об этом она сообщила на своей странице в социальных сетях.

«Поздравляйте. Я довела начатое дело до конца!» – написала Умит.

Как развивались события

Ранее выпускница рассказала в Threads, что, несмотря на 11 лет отличной учебы, её не представили к награждению знаком «Алтын белгі». Её публикация набрала более 12 тысяч лайков, около тысячи комментариев и 240 репостов, вызвав большой общественный резонанс.

По словам Умит, о том, что её не представили к «Алтын белгі», она узнала 18 июня. В итоге ей вручили аттестат с отличием. После этого она обратилась в районный отдел образования и подняла вопрос о сложившейся ситуации.

В связи с инцидентом отдел образования Мангистауского района создал специальную комиссию, которая проверила документы выпускницы за 5-11 классы на соответствие установленным требованиям. По итогам проверки комиссия приняла решение выдать Умит Ершеевой знак «Алтын белгі».

Ситуация могла повлиять и на возможность поступления девушки в вуз. Умит рассказала, что по итогам конкурса выиграла возможность бесплатно обучаться в течение четырех лет в университете «Туран» в Алматы. Однако одним из условий предоставления гранта было подтверждение статуса обладателя «Алтын белгі».

Позже управление образования Мангистауской области заявило, что обращение выпускницы будет удовлетворено в полном объёме. Также было сообщено о принятии соответствующих мер в отношении ответственных лиц.

И вот сегодня Умит сообщила, что наконец получила долгожданный «Алтын белгі», поставив точку в этой истории.

Напомним, ранее мы писали о выпускнице Умит Ершеевой, которая, несмотря на 11 лет отличной учебы, осталась без «Алтын белгі».