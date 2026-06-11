Спор вокруг декретных выплат в Казахстане: в Минтруда ответили на вопрос о взыскании 3 млрд тенге

Вице-министр труда и социальной защиты населения Виктория Шегай на брифинге в Правительстве прокомментировала выплату декретных, передает BAQ.KZ.

Журналисты спросили вице-министра о том, что некоторые женщины в декретном отпуске вынуждены подрабатывать, например курьерами, а также о вопросе взыскания 3 млрд тенге в рамках расследования дел, связанных с незаконным получением социальных выплат.

Виктория Шегай отметила, что некоторые ее прежние высказывания могли быть неверно интерпретированы. По ее словам, в настоящее время расследование проводится в отношении лиц, подозреваемых в организации незаконных схем получения декретных выплат.

"Что касается данного вопроса, возможно, мои предыдущие слова были переданы не совсем корректно. На сегодняшний день расследование ведется в отношении лиц, которые организовывали незаконные схемы", – заявила вице-министр.

Кроме того, она подчеркнула, что решение о том, работать ли женщине в декретном отпуске и каким образом обеспечивать дополнительный доход, является личным делом каждой семьи. По словам Шегай, она не считает правильным давать оценку подобным решениям.

"Если речь идет о том, чем должна заниматься женщина в декретном отпуске, то это вопрос семейного бюджета и внутренних решений каждой семьи. Поэтому я не считаю необходимым давать какие-либо оценки по этому поводу", – ответила Виктория Шегай.

В ходе брифинга также обсуждались меры социальной поддержки. Вице-министр напомнила, что государство предоставляет семьям с детьми различные виды пособий и социальной помощи. Кроме того, предусмотрены дополнительные механизмы поддержки для семей с низким уровнем доходов.

"В Казахстане действуют различные выплаты и меры социальной поддержки для семей, воспитывающих детей. Помимо этого, существуют программы помощи для малообеспеченных семей и другие инструменты социальной поддержки", – отметила она.

Ранее в правительстве сообщили о том, что разрыв между средней и медианной зарплатой в Казахстане достиг 39,2%.