  • 8 Сентября, 19:50

Спортсмен сломал шею на турнире по казакша курес: полиция возбудила уголовное дело

Сегодня, 18:31
АВТОР
112

В Ерейментауском районе Акмолинской области 15-летний спортсмен получил серьёзную травму шейного отдела позвоночника во время соревнований по казакша курес. Информацию подтвердили в полиции, передает BAQ.KZ.

Инцидент произошёл 7 сентября. В связи с происшествием правоохранительные органы возбудили уголовное дело. В данный момент проводится досудебное расследование для установления всех обстоятельств случившегося.

Подробности о состоянии подростка уточняются.

Организаторы соревнований приостановили турнир.

