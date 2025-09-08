Спортсмен сломал шею на турнире по казакша курес: полиция возбудила уголовное дело
В Ерейментауском районе Акмолинской области 15-летний спортсмен получил серьёзную травму шейного отдела позвоночника во время соревнований по казакша курес. Информацию подтвердили в полиции, передает BAQ.KZ.
Инцидент произошёл 7 сентября. В связи с происшествием правоохранительные органы возбудили уголовное дело. В данный момент проводится досудебное расследование для установления всех обстоятельств случившегося.
Подробности о состоянии подростка уточняются.
Организаторы соревнований приостановили турнир.
